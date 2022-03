Se negó a darle plata a su ex para comprarle zapatillas a su hijo, mintió en las redes y se hizo viral: “Andaré en...”

El divorcio suele ser un proceso difícil entre las parejas, especialmente cuando hay hijos de por medio y alguno de las partes decide no hacerse cargo de su manutención. Fue el caso de un hombre que se volvió viral en las redes sociales luego de que su ex lo escrachara por negarse a comprarle zapatillas a su hijo.

En las últimas horas, una secuencia de capturas de pantalla de una discusión por chat de WhatsApp entre un hombre y una mujer divorciados causó polémica en las redes sociales. En las imágenes la madre le pide desesperadamente dinero para comprarle zapatillas al niño, pero él se niega con la excusa de no haber cobrado el mes.

“Le voy a ir a comprar a Jonás unas zapatillas buenas, las necesita sí o sí”, arranca diciendo la mujer. “¿Podés pasarme algo para comparale? No llego con la plata, solo tengo 10 mil y necesita ropa”, le pide. A lo que él contesta unos quince minutos más tarde: “No tengo plata Sofía, no jodas”.

La madre del niño no se quedó de brazos cruzados y siguió insistiendo: “Aún no me completaste la cuota y encima andás por ahí gastando la plata de tus hijos”. Pero la respuesta fue contundente: “Cobré la mitad del sueldo, me descontaron las vacaciones”.

En la siguiente captura, ella le reclama cumplir con su parte, es decir “50 y 50” cada uno. “No firmamos nada aún”, se defendió él. Horas después, Sofía se fue a comprar unas zapatillas para su hijo, le mandó una foto y cerró su mensaje: “Gracias a Dios tienen mamá estos niños”.

A pesar de la discusión, la mujer se encontró con un sorpresivo posteo de su ex.... ¡La misma foto que ella le había enviado! Pero lo que más indignó fue que el sujeto le hizo creer a sus contactos que él le había comprado el calzado: “Papá siempre estará para vos hijo, yo andaré en alpargatas”.