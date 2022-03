“¿Querés casarte con mi marido?”: publicó una emotiva carta para buscarle una esposa antes de morir

En 2017, Amy Krouse Rosenthal, se enteró que sufría de cáncer terminal de ovarios.

Debido a ello, tomó una difícil pero emotiva decisión que logró conmover al mundo entero. La mujer publicó una carta en el diario The New York Times en la que buscaba una nueva esposa para su marido.

La misiva se tituló: “Quizás quieras casarte con mi marido”, y logró recorrer los distintos rincones del planeta.

Si bien su amor hacía Jason era muy profundo, también se preocupó por la felicidad del mismo y no dudó en buscar a alguien que lo acompañe durante el resto de su vida: “Quiero más tiempo con Jason. Quiero más tiempo con mis hijos. Pero eso no va a suceder. Probablemente sólo me queden unos pocos días como persona en este planeta. ¿Así que por qué estoy haciendo esto?”.

Con respecto a la carta, Amy describió los últimos días de su enfermedad y afirmó que estaba buscando una nueva esposa para su marido, del que enumeró una larga lista de cualidades, tras 25 años de matrimonio: “Su altura, su peso, su color de ojos, su tipo de pelo, las bondades que ofrece la convivencia a su lado, su carácter, sus aficiones, su personalidad. Es muy fácil enamorarse de él. Yo lo hice en un día”, redactó la escritora.

Asimismo agregó: “Si nuestra casa pudiera hablar, diría que Jason es un hombre increíblemente práctico, detallista, que sabe cocinar, amante de la música en directo y un maravilloso padre”. Rosenthal sin lugar a dudas, abrió su corazón y escribió cada detalle con el fin de encontrar a una mujer que lo ame tanto como ella lo hizo: “Si usted está buscando un compañero de ensueño para viajar, todo terreno, ese es Jason”.

Después de salir a la luz la carta, el marido de la escritora afirmó que había estado con ella mientras escribía el texto, pero que no sabía de qué se trataba: “Cuando leí las palabras por primera vez, me impactó su belleza, me sorprendió su increíble prosa, sus condiciones y, por supuesto, me desgarró emocionalmente”, aseguró . /Radio Mitre