Permisionarios rechazan el aumento escalonado y no descartan medidas de fuerza

Fracasó la primera negociación por el aumento del estacionamiento medido. En la jornada de ayer, el titular de Agencia de Recaudaciones de la Municipalidad, Alejandro Levín, ediles capitalinos y representantes de los permisionarios mantuvieron un encuentro para debatir el precio del estacionamiento medido, que desde hace más de dos años no sufre actualizaciones.

Si bien hay acuerdo en que se deben incrementar los precios actuales de $30 la hora y $150 el talonario, la discusión que no encuentra punto de coincidencia al ver cómo instrumentar esa suba.

En este sentido, Oscar Luna, vocero del sector de los permisionarios dialogó con InformateSalta para explicar el rechazo que tuvieron ante la propuesta que llevó Levín. “Ellos proponen realizar una suba escalonada, pero no estamos de acuerdo. Ellos quieren que en abril suba a $40 la hora, con un talonario a $350 o $400; y en agosto la segunda suba donde la hora seria $50 y el talonario a $750: es algo ilógico, irrisorio”, comentó Luna.

“Somos conscientes de que el talonario debe subir pero no de la manera que ellos pretenden. ¿De qué me sirven $10 ahora y $10 en agosto? $10 no es nada y llevamos 2 años y 4 meses sin actualizaciones”

Según indicó Oscar Luna, son distintos sectores los que unieron voluntades para llevar este planteo al municipio. Menciona Fomento Sur, ATES y autoconvocados.

Respecto a las aspiraciones del sector, Luna explica que su propuesta es que la hora aumente a $50 y que el talonario de 50 boletas se cobre a $500. De esta forma, el porcentaje de ganancia para permisionarios y municipios es de 80 y 20% respectivamente. Es decir: los permisionarios gastarían $500 (que pasa a ser recaudación de la Municipalidad) y, a razón de $50 la hora, recaudarían $2500. Descontando el costo del talonario, la ganancia sería de $2000.

“Nuestra propuesta fue dejada en la mesa, ellos lo iban a analizar. Rechazamos lo que quiere Levín porque lo que ellos pretenden es recuperar el 70 y 30%. Restarnos a nosotros para ganar ellos”, agregó Luna.

Para terminar, dijo que no descartan hacer movilizaciones de no prosperar las negociaciones con el Municipio que continuarán el próximo lunes con la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante. Según estiman desde el sector, en Salta hay entre 700 y 800 familias que dependen de este sustento.