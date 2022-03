La Cámara de Diputados aprobó el Consenso Fiscal tras un fuerte debate

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, los presentes debatieron sobre el Proyecto de Ley que busca la aprobación del Consenso Fiscal 2021. Diferentes legisladores hicieron uso de la palabra a favor y en contra del documento que fue aprobado con cinco votos en contra, por lo que paso al Senado para su revisión.

La Diputada Patricia Hucena fue quien abrió la jornada de debate: “Este nuevo consenso fiscal viene a finalizar las sucesivas prorrogas del 2017, el poder ejecutivo eleva este consenso a nuestro poder y posteriormente se modificaran las leyes necesarias para cumplirlo”.

Luego explicó algunos puntos destacables del proyecto, “se reafirma la agravabilidad del comercio electrónico de bienes y servicios. El gobernador ha decidido no aumentar ningún tributo, por lo que se rectifican las alícuotas fijadas. Enriquecimiento patrimonial a titulo gratuito, no hay aumento de impuestos o nuevos impuestos a crearse a pesar que el consenso lo avala. No subimos ni bajamos alícuotas. El presupuesto que aprobamos esta en las bases de las mismas. El consenso busca generar inversión, crecimiento económico y la creación de empleo”. En una participación posterior, antes de la votación hizo énfasis en que: “No estamos subiendo alícuotas, no le estamos metiendo la mano al bolsillo del contribuyente”.

Por su parte Juan Esteban Romero, quien votó en contra del proyecto desatacó: “Para entender lo que es este pacto fiscal nos tenemos que remontar al primer consenso del 2017. El objetivo de este pacto es la consolidación de la presión impositiva sobre los sectores privados mas asfixiados”. Según el diputado, el documento “nos muestra el ensañamiento del gobierno nacional con la clase media”.

“Es un acuerdo donde se establecen las alícuotas máximas, ¿por qué no pensamos en las que podemos bajar?, es la única forma de generar empleo. Nunca voy a aprobar la consolidación del aumento de impuestos”, finalizó su alocución.

En relación a la creación, o suba, de impuestos, sobre todo la posibilidad de la creación de un impuesto a la herencia, Cristina Fiore se mostró muy preocupada y a pesar de que desde el gobierno aclararon que no se buscará su creación dijo: “Nadie pone en duda la buena voluntad del gobernador, pero muchas veces las circunstancias son mas grandes que las voluntades” y citó los ejemplos del impuesto a las ganancias o al cheque que en su momento fueron creados para aplicarse de forma extraordinaria y quedaron hasta la actualidad.

Sofia Sierra, fue otra de las funcionarias que voto en contra, “el espíritu de este pacto fue tender a la baja de impuestos. Justamente con la idea de atraer inversiones y generar desarrollo. Aquí estamos suspendiendo todo proceso de esa baja gradual, no veo donde va a estar el espíritu. Por el contrario invita a legislar sobre un nuevo impuesto sobre la herencia. Siento que con este proyecto el gobierno nacional busca ponernos de rodillas”, resaltó.

La diputada Socorro Villamayor, antes de pasar a la votación comentó que: “Este consenso habla de la responsabilidad fiscal y el compromiso de cumplir la ley. Habla de los procesos judiciales y la paralización de los existentes. Habla de seguimiento en el gasto público. También prohíbe que se destine lo producido por endeudamiento a los gastos corrientes”.

“Como el debate se centró en lo tributario quiero plantear lo siguiente, es una decisión del gobierno de la provincia no aumentar impuestos por esto se agregó que: "la provincia no modificara las alícuotas de los impuestos provinciales vigentes al año 2021”, continuó antes de finalizar diciendo que: “Los impuestos se crean por ley, los impuestos los crea esta legislatura”.

El debate estuvo en su mayoría dividido entre dos posturas, aquellos que manifestaron su temor por la creación de nuevos impuestos, como el de la herencia, y aquellos que aseguraron que no esta en los planes del gobierno provincial su creación.

Al momento de la votación, los diputados Romero, Fiore, Cornejo, Perdigón y Sierra votaron en contra. Pese a esto, el proyecto fue aprobado en general y pasó al Senado para su revisión antes de convertirse de tomar fuerza de ley.