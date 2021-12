Qué implica el consenso fiscal que firmó Salta y cómo impactará en la vida cotidiana

Fue este lunes cuando el gobernador Sáenz participó en la Casa Rosada de la firma del nuevo Consenso Fiscal 2022, donde estuvo junto al presidente Alberto Fernández y los demás gobernadores del país, siendo la única ausencia la del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Cabe señalar que a partir del nuevo pacto firmado, las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos, podrán restablecer el impuesto a la herencia y crear otros impuestos, entre otros puntos que han despertado distintas opiniones al respecto.

Sobre este acuerdo InformateSalta dialogó con el ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur, para conocer su mirada sobre lo firmado ayer por el gobernador Sáenz. “El Consenso busca armonizar valuaciones fiscales, intenta coordinar entre todas las jurisdicciones este tipo de valuaciones, acercarlas un poco más a la realidad del mercado, es un criterio armonizado entre jurisdicciones”, reflexionó primeramente.

A esto comentó cómo impactan estos lineamientos en la situación provincial. “El Consenso fija topes en las alícuotas donde nosotros estamos bien; en endeudamiento le pone un tope a las provincias, Salta no tiene problemas porque viene desendeudándose por lo que esos topes no nos estarían perjudicando; y en la responsabilidad fiscal, la provincia también tiene indicadores verdes, está en buenos niveles y tampoco impacta”, recalcó el funcionario.

¿Habrá impuestos nuevos en Salta? El ministro lo descartó rotundamente. “No, para nada, no van a aumentarse impuestos, nosotros no tenemos intención de modificar cuestiones tributarias provinciales”, sentenció para dar tranquilidad al respecto.

Por otra parte también descartó que en Salta se vaya a crear el impuesto a la herencia que habilitó la Nación. “No está ese tema en la cartera de Economía en evaluación por estos momentos, yo creo que oportunamente, si surge esa discusión, la tendrá que dar la sociedad en general”, indicó para concluir.

“No habrá aumento de impuestos con este consenso”