Italia quedó fuera de Qatar 2022 tras perder con Macedonia del Norte

Una noticia de impacto mundial se dio este jueves. Italia quedó afuera de Qatar 2022 tras perder 1 a 0 sobre la hora ante Macedonia del Norte en el repechaje de las Eliminatorias europeas. Es la segunda Copa del Mundo consecutiva que se pierden los italianos, ya que tampoco jugaron en Rusia 2018. Increíble para el campeón de Europa, informó TN.

Será el cuarto Mundial en la historia del que Italia no participe. Decidió no ir a Uruguay 1930 y no logró clasificar para Suecia 1958, Rusia 2018 y Qatar 2022. Lo más sorprendente es que Italia venía de conquistar la Euro del año pasado.

El único gol del partido, jugado en el estadio Renzo Barbera de la ciudad de Palermo, fue anotado por Aleksandar Trajkovski a los 47 minutos del segundo tiempo. Hasta ese momento del cotejo Italia había sido dominador, pero falló a la hora de la definición en el arco adversario.

Macedonia se jugará la clasificación al Mundial contra Portugal, que superó de local a Turquía por 3 a 1. Otavio, Diego Jota y Matheus anotaron para los portugueses (Cristiano Ronaldo fue titular) y para Turquía descontó Burak Yilmaz, que desperdició un penal.

En otro de los partidos del repechaje, Gales, con un doblete de Gareth Bale, superó por 2-1 a Austria y espera por el ganador de Escocia-Ucrania. Por su parte, Suecia venció 1 a 0 a República Checa y se medirá con Polonia por otro pase al Mundial.

Roberto Mancini: “Es la mayor decepción”

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, confesó que quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022 es su “mayor decepción” y aseguró que esta noche, en la derrota ante Macedonia del Norte (0-1), “ha sucedido algo increíble”.

Italia no irá al Mundial por segunda vez consecutiva. Macedonia del Norte privó a la ‘Azzurra’, en Palermo de llegar a la final de la repesca tras un partido que dominaron pero en el que no pudieron materializar las numerosas ocasiones de las que dispusieron.

“Así como julio fue lo mejor que me pasó a nivel personal (ganar la Euro), esto es la mayor decepción. Esta noche ha ocurrido algo increíble. No deberíamos haber estado ahí, hicimos todo lo posible para ganar el partido, pero algunos partidos son así...”, declaró el técnico a la Rai.

“El gol en el minuto 90 parece que fue a propósito. No sé qué decir. Lo siento mucho por los jugadores”, añadió.

Ahora, tras el fracaso de no llevar a la actual campeona de Europa al Mundial y caer ante Macedonia del Norte, el futuro de Mancini al mando del combinado nacional está en tela de juicio. “La decepción es demasiado grande para hablar de mi futuro. Sin embargo, estoy seguro de que el equipo tiene uno muy grande”.