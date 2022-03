Horrible tragedia: seis adolescentes de entre 15 a 17 años murieron tras ser embestidas por un camión

Seis chicas estudiantes de entre 15 y 17 años murieron al chocar contra un camión en el sur del estado de Oklahoma, cerca de la frontera con Texas.

Sólo la conductora de 16 años y la acompañante llevaban puestos los cinturones de seguridad del pequeño Chevrolet Spark. Pero igualmente no pudieron salvar su vida.

Al querer doblar en una salida de una autopista local, fueron embestidas por un camión, que arrasó al vehículo

Familiares y amigos están de luto por la terrible tragedia en un accidente con un camión en un pequeño pueblo de Oklahoma, mientras luchan por procesar por qué las jóvenes murieron tan jóvenes en un brutal accidente.

Las adolescentes -identificadas por amigos y familiares como Gracie Machado, Brooklyn Triplett, Austin Holt, Madison Robertson, Addison Gratz y Memory Wilson- iban apiñadas en un Chevrolet Spark 2015 de cuatro plazas cuando el coche chocó contra un semicamión en Tishomingo.

El conductor del camión fue identificado el miércoles como Valendon Burton, de 51 años, un transportista de rocas, cuyo semirremolque golpeó el auto de las adolescentes cuando aparentemente intentaba cruzar su carril y entrar en la autopista US 377 cerca de Tishomingo. La Justicia local, sin embargo, todavía analiza las circunstancias del accidente. El camionero no fue imputado y aún no se presentaron cargos contra él

La gente de la comunidad le dijo a KFOR que la intersección conocida por los lugareños como la ’Y’ es un gran problema desde hace mucho tiempo, y es muy peligroso y fácil que alguien se accidente con vehículos que vienen de frente, publica Clarín.

Las seis jóvenes eran todas estudiantes de la Escuela Pública Tishomingo, según el superintendente del distrito. La conductora tenía 16 años, tres de las otras niñas tenían 15 y los otros dos pasajeros tenían 17. Todas murieron en el acto.

Burton, el conductor del camión, llevaba puesto el cinturón de seguridad en ese momento y no resultó herido como resultado del choque. Aún no se han presentado cargos.

"No puedo ni siquiera empezar a expresar la angustia que sé que muchas familias están sintiendo en este momento", escribió la tía de Madison, Falesha Roberts, en Facebook el martes

"Estaré siempre agradecida por haber podido ver tu sonrisa, conocer tu bondad y poder llamarte mi sobrina Madison Patience Michelle Robertson! Tu hermosa alma permanece con todos nosotros, ¡mientras que hoy heredaste tus alas", escribió.

Natalie Houston, que dijo ser pariente de Austin Holt de la cercana ciudad de Ada, pidió oraciones para la hermana menor del adolescente, Joy.

"Ella lo está pasando mal. No sé por qué ocurren estas cosas trágicas", escribió en Facebook.

Houston dijo que Austin era una "gran hermana mayor" y que Joy "nunca la olvidará". "¡Era una joven preciosa e inteligente a la que se la llevaron demasiado pronto por razones que desconozco!", continuaba su post

Sadie Machado, hermana de Gracie, publicó una foto de las dos abrazándose en tiempos más felices junto con un emoji de corazón roto.

Los residentes de Tishomingo, por su parte, rindieron homenaje a las chicas con un monumento en el lugar del accidente. Su antigua escuela secundaria también colocó ramos de flores con sus nombres en la puerta principal.

La pequeña ciudad de unos 3.000 habitantes también está adornada con muchos carteles de "Tishomingo Strong" y los funerales de las chicas fueron pagados después de que un banco local iniciara una campaña de donación.