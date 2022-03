El FMI aprobó el acuerdo de Argentina, ¿cuántos millones se refinanciarán?

Este viernes, el directorio del FMI aprobó el acuerdo técnico alcanzado con la Argentina, luego que el mismo fuera aprobado por las Cámaras del Congreso, por lo que dará inicio formal entonces al nuevo programa económico con el que el país refinanciará los U$S 45.000 millones de vencimientos del préstamo de 2018.

Según la agencia Reuters y que reproduce Infobae, el órgano del Fondo debatió por varias horas el memorando técnico y de políticas económicas que rubricaron el staff del organismo y el Gobierno argentino a principios de mes. Tras un exhaustivo análisis, el directorio le dio el respaldo final al acuerdo, cuyo último visto bueno fue alcanzado por consenso pero no llegó a ser aprobado de manera unánime entre los miembros.

Dentro de tres meses tendrá lugar la primera evaluación de desempeño por parte del equipo técnico del Fondo Monetario. El Ministerio de Economía y el Banco Central deberán cumplir objetivos concretos de reducción de la emisión monetaria del BCRA hacia el Tesoro, un techo de déficit primario y un piso de acumulación de reservas, entre otras metas.

Así y a grandes rasgos, durante 2022 la Casa Rosada deberá mostrar, de acuerdo al nuevo programa económico, un déficit primario de 2,5% del Producto Bruto Interno como máximo, una monetización del rojo fiscal equivalente al 1% del PBI y una adición neta de divisas en las arcas del Banco Central de U$S 5.800 millones.

Como primer paso en el nuevo programa, el Gobierno recibiría un primer desembolso en las próximas horas. Será de entre U$S 9.700 y U$S 9.800 millones, que le servirán al Poder Ejecutivo para cubrir los vencimientos de la semana próxima, por poco menos de U$S 2.800 millones, más los que caerán hasta el próximo envío de divisas desde Washington, previsto para finales de junio.

Cabe recordar que el nuevo plan se extenderá hasta 2034 contemplando metas fiscales, monetarias y de inflación. El programa tendrá en los primeros dos años y medio 10 revisiones que serán trimestrales y el primer desembolso será de USD 9.800 millones, luego de que el board dé su conformidad. A lo largo del primer año habrá un financiamiento neto del FMI equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), para recuperar reservas. A esto, se le sumaría un financiamiento extra de USD 2.600 millones de otros organismos multilaterales, para ayudar a cerrar el bache fiscal de este año.