El Gobierno Nacional busca asegurar el abastecimiento de gas y gasoil

La Portavoz Presidencial, Gabriela Cerutti, aseguró que el Gobierno prepara un plan energético para que no falten gas y gasoil en los próximos meses. En la misma línea, aseguró que la próxima semana se conocerán novedades al respecto.

“La Secretaría de Energía se mantiene en alerta y tiene conversaciones para que no haya faltante", comenzó diciendo Cerutti para minutos más tarde agregar: "El Gobierno puede garantizar que no va a faltar gas en invierno. Está tomando todas las medidas necesarias para que no haya faltante".

Respecto al gas, Cerutti aseguró que el país deberá importar “bastante menos gas que en años anteriores" debido al aumento de la producción interna de este combustible, según publico Ámbito.

Se debe recordar que esta semana desde algunos sectores afirmaron que el gasoil no iba a ser suficiente como para levantar la cosecha y que debido a la escasez debían fijar montos de carga para los consumidores. A partir de esto, YPF aseguró que "está garantizado" el abastecimiento de gasoil para los consumidores del canal mayorista.

El comunicado de YPF sostiene: "Es importante señalar que, durante el primer trimestre de este año, según cifras oficiales, el consumo de gasoil grado 2 tuvo un crecimiento del 12% aproximadamente. En tanto, el canal mayorista comenzó a registrar una caída en sus ventas del 2,5% promedio, lo que indica una leve migración de consumidores mayoristas al canal minorista y complejiza los requerimientos logísticos".