Cómo y cuándo nació el amor entre Alina Moine y Marcelo Gallardo

El escándalo que nació en el 2018 y que nunca terminó volvió a reavivarse cuando parecía que todo se estaba calmando. Se trata del supuesto romance que mantiene Marcelo Gallardo, director técnico del club River Plate, con una Alina Moine, periodista deportiva.

Según revelaron fue en el Monumental donde nació el amor en medio del festejo por la consagración de River en Madrid. Alina fue la maestra de ceremonia y Gallardo la estrella de la noche que en plena euforia se fijó en la periodista y tuvo un flechazo.

Fue Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo, quien hoy decidió desmentir el rumor: "Me llamó en vivo. Me dijo que está en el Sur con uno de los hijos que juega al fútbol, que viajó con un amigo y no tiene novio. Marcelo Gallardo se estaba comunicando con ella y se quedó a cargo del resto de los hijos que tienen en común y lo que dice Geraldine es que a ’Marcelo lo quieren destruir’".

Sin embargo, Luli Fernández confirmó el amor que existe entre los famosos ya que se comunicó con un íntimo amigo del Muñeco: "Se aman profundamente. Prefieren guardarlo y mantenerlo en la intimidad. Por eso, Alina Moine deja de responder".

Por lo que dijo Rodrigo Lussich, Gallardo y Moine mantienen una relación que lleva años y que comenzó cuando ambos estaban solteros es por eso que la periodista se habría mostrado enojada al tener que ser el punto de rumores de terceros en discordia.

"Estoy cansada de que hablen de relaciones clandestinas", habría confesado Alina. Para cerrar, Luli decidió contar: "Le pregunto si estaba saliendo con Marcelo. Ella ahí me deja de contestar. Y ahí fui a charlar con un íntimo amigo de Gallardo. ¿Qué me dice? No solo están de novios, su frase fue: Se aman. Me lo confirmó". /Paparazzi