El “Dibu” Martínez reveló el nombre del grupo de WhatsApp de la Scaloneta

Hasta los campeones de América se comunican por WhatsApp. El arquero de la selección habló después del sorteo del Mundial Qatar 2022 y reveló un detalle sobre el conjunto albiceleste.

No es secreto la buena relación que se formó entre los jugadores de "La Scaloneta", el famoso apodo otorgado a los miembros de la selección argentina que Lionel Scaloni llevó a la victoria en la Copa América. En las últimas horas, el arquero Emiliano Martínez compartió otro desconocido detalle del prestigioso grupo de jugadores: su grupo de WhatsApp.

Resulta que hasta los campeones de América se comunican por la plataforma de mensajería de Meta, como buenos compañeros de trabajo. Según explicó "Dibu", el chat grupal se formó luego de su victoria en el Maracaná: "Nos pasó después de la Copa, que entre todos nos mandábamos fotos de dónde estaba cada uno, si estaba comiendo asado con la familia o esas cosas", comentó en primera instancia el arquero para Olé.

"El grupo de WhatsApp se llama Copa América, lo pusimos por el grupo y quedó así. Lo armó Paredes para un asado y quedó", agregó Dibu. Además de charlas casuales y fotos de comida, a medida que se acerca la fecha del Mundial el chat de la selección es escenario de conversaciones sobre Qatar 2022, como lo fue este viernes a partir del sorteo de grupos.

"Todos están contentos con el grupo. Es lindo pensar en lo que viene. Igual, vamos a ir partido a partido", afirmó Dibu sobre las primeras reacciones de los jugadores a su posición en el bloque C. En lo personal, el arquero confesó que "llega un momento en el que ya uno no sabe si el rival que te toca es bueno o malo". "Me puse más nervioso que en un partido. Es mucha la ansiedad por ser mi primera Copa del Mundo. Vamos a tener una zona jodida, pero linda", agregó. /Crónica

MIRÁ LA FOTO:



La selección argentina ya tiene sus primeros rivales para el Mundial 2022.