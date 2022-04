El “Santo” y el primer triunfo en el Federal A: “Es importante afianzarse de local”

Juventud consiguió su primer triunfo de local, en el Torneo Federal A, ante Juventud Unida de Gualeguaychú. En tiempo suplementario Jorge Velazco marcó el único gol de penal para la euforia de los hinchas antonianos que coparon el estadio.

Martin Esparza, a quien le hicieron el penal, en diálogo con InformateSalta, habló de la importancia de sumar de local. “Había que afianzar lo que hicimos en la primera fecha y lo pudimos hacer. Ellos se metían muy atrás y eso nos complicaba”, dijo.

El volante comentó la jugada del penal y resaltó la base del equipo que ascendió del Regional. “Titi (Calderón) pelea una pelota, me queda el rebote, quede frente al arco, me cerraron y ahí me hicieron el penal y sabía que el “Chato” no iba a fallar. Es importante la victoria y afianzarse de local. Nuestro equipo es la base del Regional y creo que se nota porque el equipo juega muy firme”, expresó.

Por último, destacó las virtudes de su compañero Velazco, en la ejecución del penal. “Todos tenemos la confianza en Jorge porque es el encargado en los penales y lo viene haciendo desde el anual”, finalizó.