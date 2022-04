Pudo ser una tragedia: colectivo con pasajeros a bordo perdió dos ruedas

Una unidad del corredor 4 "D" que va hacia Atocha, circulaba por la intersección de calles Ayacucho y Tucumán cuando el chofer sintió algo extraño en la parte trasera de la unidad, y para su sorpresa se le habían salido las dos ruedas traseras.

"Ya estaba por estacionarme y se salió la rueda. Venía lleno, cayó el coche y no pasó a mayores. cuando estaba estacionando pasó la rueda, yo por empujar la rueda bajé corriendo porque la rueda se iba, me lesioné el hombro para que no le pegue de lleno a los autos, la logré tumbar pero le pegó a uno de los autos, no fue mucho pero iba a ser peor", dijo.

El chofer se retiró del lugar tras resultar lesionado con la rueda a la que le intentó frenar la marcha. En el lugar se encuentra el tránsito clausurado.