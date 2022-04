El jugo más caro del mundo, le cobraron más de $8.000 por una reconocida marca

Un salteño fue a realizar una compra habitual a supermercado MAKRO ubicado en avenida Tavella y se encontró que, en la caja, le cobraron una cifra exorbitante. El cliente, apurado por la rutina, no se dio cuenta del monto extra, sin embargo en su casa pudo ver los detalles con claridad y se llevó la peor sorpresa.

“Esto sucedió en el día de ayer, la verdad que no tuve tiempo de ver la pantalla de lo que me estaban cobrando, pasé todos los productos y me fui. Cuando llegué a mi domicilio me puse a revisar el ticket de lo que compré y noté un cobro muy inusual”, exclamó.

Se trataba de una caja de jugo que debió ser cobrada al valor de $340 pesos, pero el lector le facturó el monto total de $8249.85”.

Indignado, hizo su reclamo ante los responsables del lugar, “Ya me estaban esperando en realidad, ya tenían conocimiento y me realizaron la devolución. Les cuento esto para que no le pase a nadie más”, dijo la persona a Con Criterio Salta.