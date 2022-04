El emotivo mensaje de Esteban Bullrich tras ganar un premio por su labor legislativa durante el 2021

Esteban Bullrich, ex senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, publicó un video en sus redes sociales luego de ser distinguido como uno de los legisladores nacionales más destacados del año pasado. En ese contexto, agradeció el reconocimiento a El Parlamentario y aprovechó para expresarse en el mismo sentido en el que lo había hecho en diciembre de 2021, cuando renunció a su banca a raíz del cuadro de ELA que padece. “No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. La Argentina que soñamos es nuestra decisión”, dijo, dirigiéndose tanto al oficialismo como a la oposición.

“Quiero agradecer a El Parlamentario este reconocimiento a mí y al resto de mis colegas, perdón, ex colegas. No podríamos hacer nuestro trabajo sin una colaboración de ellas y ellos. También a todos los trabajadores del Senado y a los periodistas. Finalmente, quiero agradecer a todo mi equipo, este premio es nuestro, no mío”, comenzó Bullrich su mensaje, que volvió a utilizar un dispositivo que lee lo que él escribe en una pantalla.

“Permítanme la oportunidad para que, como aquel cura de pueblo que repetía el mismo sermón y cuando le preguntaron ‘por qué’, el respondió ‘porque ustedes no cambian y, si ustedes no cambian, el sermón no cambia’. Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y de la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia. Sin embargo, nada cambió, en todo caso empeoró. Por eso voy a insistir”, advirtió el ex senador.

Y afirmó: “No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. La Argentina que soñamos es nuestra decisión, estamos obligados a sentarnos a dialogar, a menos que queramos seguir festejando que solo 4 de cada 10 argentinos es pobre. No lo creo. Entonces, a trabajar”.

“El Gobierno debe convocar a un diálogo amplio para encontrar los consensos necesarios sobre los cuales basar un proceso de crecimiento con inclusión. No puede convocar más a compartir decisiones ya tomadas, eso ya lo probamos y acá estamos. Será responsabilidad de la oposición responder a ese llamado amplio y abierto con la misma apertura y amplitud. Pero el primer paso en esa nueva dirección para dejar atrás décadas de estancamiento es responsabilidad del Presidente. Ruego a Dios que le dé la humildad para reconocer que solo no puede, la templanza para soportar los ataques de los amantes y los beneficiarios del status quo y la sabiduría para dar con firmeza ese primer paso. Gracias de nuevo y que Dios nos bendiga a todos”, concluyó Bullrich.

El 9 de diciembre del año pasado, había presentado su renuncia y había pronunciado otro conmovedor discurso en el Senado. “Renuncio a mi banca con profunda tristeza”, manifestó el ahora ex dirigente de Juntos por el Cambio, que en varias oportunidades no consiguió contener las lágrimas.

“Agradezco primero a Dios por esta cruz. Él nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Y aunque a veces duela el cincel del escultor sé que sólo si nos dejamos moldear por Él llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana, el mañana es esperanza”, afirmó. Sus palabras fueron tan desgarradoras que impulsaron a sus pares a pedirle que no renuncie. “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”, fue su respuesta, dificultosa, ante la muestra de respeto de sus colegas.

“No hay ningún problema argentino que los argentinos no podamos resolver si nos ponemos a hacerlo. Pero si nos quedamos en el egoísmo, la chiquita, lo táctico y la especulación, vamos a errar el camino”, agregó en esa oportunidad.