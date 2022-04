"¿La Patagonia es territorio chileno...?": insólita pregunta de una diputada

Siempre se dice que en las redes "hay de todo" y más teniendo en cuenta la especie de impunidad que brinda el anonimato. ¿Pero qué pasa cuando alguien que es una figura pública escribe una burrada? Sí, se vienen los memes, las cargadas e incluso los mensajes fuera de tono.

Ni hablar cuando ese famoso es ni más ni menos que una diputada de la Nación. Eso fue lo que le ocurrió a la representante del interbloque de Juntos por el Cambio, Mónica Frade, quien intentó exponer un error en Twitter pero era ella la que estaba equivocada.

"¿La Patagonia es territorio chileno en nuestros billetes? Tendrán que explicarlo", se preguntó y adjuntó una fotografía en la que se podía ver el reverso de un billete de 1.000 pesos argentinos.

Allí, aparece un mapa del país que está dividido en dos secciones, una que incluye toda la zona cordillerana, tocando parte de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y otra el resto del país.

Al hacer un vistazo rápido, la diputada creyó que estaba marcado del mismo color la Patagonia argentina que Chile, cuando en realidad el mapa solo muestra el país, por lo que todo lo que incluye la zona oeste no tiene que ver con la nación trasandina sino con la zona cordillerana de Cuyo y el Norte.

Por otra parte, esta división, no pretendía resaltar la Patagonia, sino todo lo contrario, ya que es en el resto del país en donde habita el hornero, el ave nacional que está representada en los billetes de mayor denominación.

"Se observa como motivo principal una recreación artística de la llanura pampeana, hábitat del hornero. Entre el paisaje y el mapa bicontinental de la República Argentina, se ubica el mapa de distribución del hornero que refleja el área donde habita", se puede leer claramente en el sitio web del Banco Central (BCRA).

Al darse cuenta de su error y recibir muchas críticas, decidió eliminar su tuit y contestar a quienes la trataban de ignorante.

"Muchísimos temas no conozco. Lo que es seguro es que conozco lo que tengo que conocer para esto, la Constitución Nacional. No me parece que sea pasar vergüenza. En todo caso, esta red, aporta personas que conocen ese tema", sentenció. /Crónica