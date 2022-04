A 10 meses de su desaparición, la mamá de Guadalupe recibió una carta anónima donde le dan datos de su hija

Guadalupe Belén Lucero lleva casi 10 meses desaparecida en San Luis, fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 cuando se encontraba jugando en la puerta de su casa en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis, y si bien los investigadores que están al tanto de la pesquisa no descartan ninguna hipótesis debido a la “complejidad del caso”, sostienen que habría pistas concretas que no fueron investigadas en la primera etapa de la investigación.

En diciembre del año pasado, la investigación pasó al fuero federal cuando el juez de Instrucción Penal 2 de San Luis, Ariel Parrillis, remitió finalmente el expediente bajo la carátula de “averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación”, con el argumento de que la niña ya no se encontraría en la provincia. Hasta entonces, la investigación había sido por “averiguación de paradero”.

La investigación quedó a cargo del fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, quien cuenta con la colaboración del equipo de fiscales designados por la Procuración General de la Nación, integrado por Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y Leonel Gómez Barbella, al frente de las fiscalías Nacional en lo Criminal y Correccional Nº8 y Nº32.

Mientras que los investigadores aseguran que “no hay que descartar ninguna hipótesis”, consideran que también es necesario profundizar las líneas de trabajo que no fueron exploradas en un primer momento, entre ellas, la posible vinculación del entorno cercano de Guadalupe con un móvil económico financiero. En ese sentido, Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, contó que recibió una carta anónima desde Bahía Blanca que afirmaba que su hija estaba en Anchorena, San Luis.

Anchorena es una localidad argentina del Departamento Gobernador Dupuy, en el sur de la provincia de San Luis. Se accede a través de la Ruta Provincial 55 y está aproximadamente a unos 300 kilómetros de la capital puntana. "Estoy totalmente indignada. Yo no entiendo cómo, si hay un operativo con una pista adónde puede estar mí hija, dato que llegó a mí directamente por Correo Argentino desde Bahía Blanca, no se realice un allanamiento", contó en sus redes sociales.

De acuerdo con Cialone, le llegó a su casa una carta con "dirección y calles de la localidad Anchorena de San Luis" afirmando que ahí tenían a su hija, pero aclaró que la persona que vivía allí le impidió el ingreso a la Policía. "La persona se niega al ingreso al domicilio para el chequeo correspondiente, después dice sufrió un atropello y un mal momento. ¿Y yo como madre, qué? ¿me quedo con el sabor amargo de saber que no se verificó bien por qué se negó?", disparó.

Visiblemente molesta, la mamá de Guadalupe destacó que si el dueño de aquel domicilio en Anchorena no tiene nada que ocultar, tan solo era "cuestión de cooperar" con las autoridades. "El dato me vino de una carta desde Bahía Blanca por correo Argentino, no de una vidente. Yo entiendo que es horrible que te allanen tu casa, lo comprendo, pasé por 6 meses de atropello de la justicia provincial, hostigando, entrando a mí casa las veces que fueron necesarias como la de mucha gente, pero al menos yo en total libertad porque nada tengo que ocultar ni cubrir, y jamás inicié acciones legales contra nadie por los malos momentos, malos tratos", manifestó.

A través de un contundente descargo en su cuenta de Facebook, Cialone se mostró furiosa, advirtió que a los efectivos " no les costaba nada" hacer un chequeo en el domicilio y acusó al dueño de aquella vivienda de hacer trascender la noticia de la carta a los medios de comunicación. "Debió señor "Carlos" (de Anchorena) en resguardar la información y evitar hablar en los medios. Sea lo que sea que le pasó, ¿qué necesidad de hacerlo saber ?. ¿Qué necesidad de hacerlo público? Ni yo como madre publiqué los procedimientos, los allanamiento... Porque no se sabe dónde puede estar Guada y hacerlo público solo lo empeora... " lanzó.

Y sentenció: "Si entendiera al menos la situación y se pusiera en el lugar de la familia, entendería que uno hace lo necesario por encontrarla, como creo que haría usted con su nieta. Lamento mucho el mal momento que tuvo que pasar. Esto pasó el jueves, Y estoy al tanto de todo.... quiero aclarar que la información y el dato por el cual la Policía Federal fue hasta ese domicilio no fue por una vidente. Más allá de eso, no entiendo porqué casi siempre en los medios las notas se burlan discretamente porque se realizan trabajos con videntes. Entiendan los medios que nunca se sabe quién está disfrazado dando datos. Entonces no se puede descartar nada".

Hasta el momento, la investigación está enfocada en el análisis de líneas de celulares y de la activación de celdas (espacios de cobertura de una antena de telefonía celular) en la zona de la desaparición y en el momento en que ocurrió, con el fin de detectar titularidades de líneas y su uso efectivo. En su momento, se realizó el pedido de datos realizado por la Justicia puntana a la empresa Google, sobre las activaciones de cuentas de Gmail detectadas desde celulares, computadoras y tablets en el día y el lugar de los hechos. La compañía contestó una parte de la solicitud en noviembre pasado. Al mismo tiempo, se están efectuando investigaciones patrimoniales, según la línea de investigación principal.