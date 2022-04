Robo a la joyería: esperan recuperar parte del botín tras la detención de una pareja

Tras el robo a la joyería salteña, ubicada en la Galería Continental, se desplegó una amplia investigación que culminó con la reciente detención de una pareja vinculada al hecho, en este marco y con varios allanamientos, se secuestraron distintos elementos entre los cuales se encuentran joyas.

InformateSalta dialogó con Carla Chagra Iturbe la propietaria de la Joyería quien a días de estas novedades dijo que fue citada al Ministerio Público Fiscal para anoticiarse sobre detalles de la causa.

"Ahora tengo que ir a la fiscalía, me citaron para hoy. Todavía no me dieron número de causa ni nada", explicó la mujer, quien espera poder reunirse con lo que le robaron.

Consultada por los detenidos dijo que cree continúan privados de libertad y que ya habrían sido imputados por el delito.