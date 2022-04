“Esperamos que hayan recuperado algo de las joyas, no me informaron nada todavía”

Así lo manifestó Carla Iturbe Chagra, la dueña de la joyería que sufrió un robo millonario el pasado 8 de enero. En diálogo con InformateSalta confirmó que se detuvo a uno de los delincuentes, quien estaba escondido en los techos de una vivienda .

“Todavía no me llamaron de fiscalía para darme más detalles. Sabemos que se están realizando los allanamientos y que hay presos. Todavía no recuperamos nada, por los medios me enteré esta mañana que detuvieron a alguien, hablé con el jefe de la Brigada y me dijeron que entre esta tarde y mañana me iban a llamar desde la fiscalía para darme más detalles”, dijo la mujer.

De acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron sobre el caso, una cámara de seguridad sobre calle Balcarce, habría detectado la chapa de un vehículo en donde se habrían desplazado los malvivientes. Este fue el único dato que los investigadores le proporcionaron a la damnificada pero después, no se supo más nada.

Iturbe Chagra cansada de esperar novedades e incluso ante la indiferencia de la Fiscalía de Robos y Hurtos, ofreció una recompensa de 200 mil pesos para la persona que pueda brindar datos fehacientes sobre las quiénes perpetraron el robo con total impunidad.

“La joyería está funcionando ahora en la galería Augusto. Sufrí agresiones por parte de la galería Continental, la denuncié por evasión fiscal, me tuve que mudar de ahí. Estamos esperando las novedades de fiscalía”, dijo.