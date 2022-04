Gimnasia busca recuperarse en Pergamino

Para Gimnasia y Tiro, que hoy desde la 15.15, juega su partido frente a Douglas Haig en Pergamino, provincia de Buenos Aires, no es un partido más, en la disputa de una nueva fecha de la zona Norte del torneo Federal A. El albo viene de un duro traspié en el propio Gigante del Norte, frente a Sarmiento de Chaco (1-0) y para curar esas heridas tiene la imperiosa necesidad de empezar a reivindicarse. Y para los dirigidos por Ever Demaldé, el compromiso con el representativo pergaminense es una prueba que exigirá ejercer el mayor orden, porque este rival ya ganó los dos primeros partidos y de local buscará seguir con ese tren para mantener la buena ubicación en la tabla de posiciones. Por lo tanto, el albo, que ya ganó visitante en el debut contra Sportivo Belgrano, ahora deberá recuperar la memoria para no quedarse con las manos vacías

Equipos

D. Haig Gimnasia

J. Carrera L. Silva

N. Gómez I. Chaves

L. López R. Vera

R. Albornoz R. Tallura

M. Barbero I. Sanabria

E. López B. Zabaleta

S. Gallucci A. Frezzotti

F. Moreno R. Villarreal

R. Caballuci R. Villar

P. Mazza L. Segovía

M. Siergiejuk J.M. Perillo

DT: G. Nasta DT: E. Demaldé

Estadio: “Miguel Morales”

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Hora de inicio: 15.15