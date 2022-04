Jorge Reale: "Mi objetivo es ser presidente de Boca"

La política de Boca sumó una novedad en las últimas horas con la aparición de un nuevo cantidato a presidente.

Se trata del mendocino Jorge Reale, referente de Familia Xeneize, quien dio a conocer en una extensa entrevista que se involucrará para buscar transformar la actualidad del club de La Boca.

"Junto a otros socios de Boca, conformamos Familia Xeneize. Un equipo integrado por profesionales que quiere recuperar la identidad del club, tanto desde lo deportivo como desde lo institucional", comenzó diciendo.

Aseguró "estamos preocupados por el presente y el futuro de la institución y por eso queremos involucrarnos, para que Boca vuelva a ser lo que era".

"Soy de los que está convencido que para generar los cambios hay que involucrase personalmente. Por eso mi objetivo es ser presidente de Boca y poder generar todos los cambios que creemos son necesarios para que Boca vuelva a ser lo que era", dejó marcado.

Desde su mirada, analizó la idiosincrasia del club porteño y aseveró "en su momento dimos un gran paso para dejar de ser un club de barrio, a convertirnos en uno de los más grande del mundo, pero sin perder la identidad. Nosotros tenemos que volver a lograr eso. Sin depender de tal persona, del proyecto personal".

Reiteró "estamos preocupados por cómo se está gestionando el club. Tampoco nos gustan las divisiones internas", y dijo "mi sueño y al que quiero invitar a todos los socios, es que construyamos un proyecto tan grande que no haya divisiones".

Así mismo le envío un mensaje claro a los diferentes actores políticos de Boca al mencionar "es necesario juntarse con todos. En nuestro espacio hay personas muy valiosas que estuvieron en gestiones anteriores. Su experiencia es muy importante para el proyecto".

Uno de los temas que más debate generan al momento de hablar del Xeneize es la Bombonera, y sobre eso, Jorge Reale, afirmó: "Estamos convencidos que es vital resolver el tema de nuestro estadio. Si queremos estar entre los 10 mejores clubes del mundo, tenemos que tener un estadio nuevo, porque nuestra cancha quedo chica".

"Cuando nosotros presentemos el proyecto de cancha nueva, vamos a abarcar el tema de la vida social de Boca. Hoy no lo podemos hacer porque no tenemos espacio, no tenemos lugar", añadió.

De cara a lo que viene completó: "Para estar dentro de los 10 mejores, no solo tenemos que volver a ser competitivos a nivel internacional, que va de la mano de lo deportivo, sino que tenemos que generar un proyecto a mediano o largo plazo, más allá de quién lo lidere".