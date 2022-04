Vinos Adentro: La historia del suizo que se enamoró de Cachi y montó una bodega única

A casi 2700 metros sobre el nivel del mar se encuentra el sueño hecho vid de Christian Götz, un hombre de 61 años que dejó de trabajar para los bancos de Zurich (Suiza) para dedicarse a los placeres de producir vino en lo recóndito de los Valles Calchaquíes.

Con las montañas custodiando las viñas, el proyecto Vinos Adentro cosecha reconocimientos por su expresión única y por la apuesta tan fuerte en cepas que tienen una expresión distinta en este terroir de Salta: el Torrontés y el Merlot.

Así como relató Götz, llegó a Argentina hace 16 años, luego de haber recorrido África, Brasil y Chile. “Cuando pisamos Cachi me enamoré del lugar”, remarcó.

“Como finalizábamos el viaje se me ocurrió comprarle a ella un souvenir: un pedazo de tierra en Cachi Adentro, tierra en la que nadie quería comprar en aquel tiempo porque no había nada, ni luz, ni agua ni señal de celular”

“Era un poco una locura pero a mí el lugar me había enamorado y pensábamos que podía ser un buen retiro para nuestras vidas. Nunca pensé que iba a terminar haciendo el vino que hago. El lugar no tenía nada”, confesó Christian en diálogo con diario La Nación.

Cautivado por la profundidad y pureza de ese terroir, decidió instalarse en una casa con vista a la montaña y al viñedo. Inició la plantación en 2006 y a la fecha tiene 8,25 hectáreas, que cuida con cariño y la ayuda de sus perros.

Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de Christian Götz, un analista de sistemas que se dedicó a trabajar para los bancos de Suiza sin tener ningún contacto con la viticultura, más que beber buen vino de todo el mundo.

“Al comienzo iba y venía de Suiza”, dice mientras recorre con la vista el viñedo, a cuyo final delimitan unos álamos ralos, “y así podía financiar la plantación. Pero al final la viña me atrapó y ya vivo aquí todo el año”.

“Yo no pensaba hacer vino, no era la idea. Mi idea era un retiro, un seguro, quería huir del mundo occidental que me agobiaba y por eso empezamos ese viaje. Pero luego, ya instalados en Cachi, un amigo en Cafayate me dijo “¿por qué no ponés una viña?” y como yo era un poco ingeniero dije ‘Bueno’” recuerda Götz, quien actualmente cultiva 6 hectáreas de Malbec, 1 de Merlot y 1,25 de Torrontés. De cada una de ellas embotella sus vinos Adentro, que se distinguen por la frescura y la pureza de la altura.

El Merlot de Adentro

El Merlot es reconocido por ser una variedad muy versátil que tiene muchas expresiones interesantes tanto de forma varietal como en cortes, y en Cachi está dando resultados sorprendentes. La bodega Miraluna, por ejemplo, geográficamente enfrentada a la del suizo, comenzó con un proyecto turístico de cabañas, y también se vio sorprendida cuando al vinificar el Merlot de sus viñas se encontró con un vino distinto, delicado y fresco que podía salir a pelear la pelea por el podio.

En el caso de Götz la respuesta de cómo llegó a vinificar el Merlot es más sencilla: “Era la cepa favorita de mi esposa”, comenta. Esto le llegó como anillo al dedo ya que estaba buscando un vino que aportara acidez y estructura.

Con muy bajas producciones, los vinos de Christian se encuentran únicamente en Argentina y en Suiza. Cuando vio que sus vinos tenían buenas perspectivas, fue a capacitarse a Europa. Hoy, después de la pandemia, dedica el tiempo completo a los viñedos de la mano de sus dos empleados.