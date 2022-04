Se rompió el celular: cómo saber si vale la pena arreglarlo o comprar uno nuevo

Por más que lo cuidemos mucho, le pongamos protector de pantalla y funda, el celular suele romperse bastante seguido. Antes de que el modelo sea obsoleto, alguna parte dejará de funcionar como corresponde. o se rajará la pantalla por una caída

Y cuando esto sucede, nos surge la duda existencial: ¿lo arreglamos o compramos uno nuevo?

Porque dependiendo el desperfecto, a veces no vale la pena repararlo, porque con poca plata más tenemos uno nuevo.

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios indicó que el 60% de las roturas en los celulares suceden antes de los dos años, y durante el tercer año el 29%: en todos los casos, la garantía ya no está vigente.

Parece que los dispositivos supieran y esperaran el momento en que vence para comenzar a fallar.

Los desperfectos más habituales son: la batería, que dura poco o no carga; la pantalla, que se ha roto o no funciona el táctil; el parlante o el micrófono, que no se escucha como corresponde; o errores en el software, como problemas al abrir las aplicaciones o fallos en el sistema operativo.

Y la mayoría de estos inconvenientes no están cubiertos en la garantía, porque son desperfectos por el uso.

En el caso en que el celular esté en garantía: lo mejor es acudir al punto de venta, o directamente al fabricante. Y lo ideal es solicitar que lo cambien por uno nuevo y no que lo reparen.

Si ya no está cubierto, porque se venció la garantía: hay que evaluar la conveniencia del arreglo.



“Si el móvil no está en garantía y decides repararlo, probablemente pagues un precio elevado (muchos miles de pesos) comparado con el de compra”, dicen desde la organización de consumidores.

Según el desperfecto, puede convenir el arreglo. “Nuestro consejo es que, si estabas contento con el funcionamiento de tu teléfono, intentes repararlo: un teléfono cuyo único problema es que la batería dura menos al cabo de un par de años, puede volver a funcionar como nuevo si se le cambia la batería”, aseguran.

Pero siempre hay que pedir presupuesto previo, y cotejar con el precio de venta del mismo celular pero nuevo.

Con el paso del tiempo los modelos van perdiendo vigencia y bajando su valor, por lo que repararlo te puede costar casi lo mismo que nuevo. /Cien Radios