Emergencia agropecuaria en Cachi: “Lo que producen les alcanza para comer, no para un crédito”

Así lo manifestó el Senador por Cachi, Walter Wayar, en el marco de la declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario para aquellos productores cuyos cultivos se vieron afectados por la caída de granizo.

“Si bien es una manera de visualizar el problema y que tanto la provincia como Nación se enteren, si no hay un apoyo específico del gobierno de la provincia y de Nación, a los productores los va a ayudar muy poco. La emergencia te permite derivar impuestos, no es que no los van a pagar sino que lo financian hacia futuro. También se pueden otorgar créditos, pero después hay que pagar esos créditos”, manifestó.

El legislador señaló que la mayoría de los pequeños productores de las zonas afectadas no son propietarios sino que arriendan. “El que puede reclamar algo o hacer algún diferimiento es el propietario de la tierra y no el que efectivamente la trabajó. Cómo van a pagar un crédito, no tienen cómo devolverlo, lo que producen apenas les alcanza para comer y volver a producir, no les queda un margen para devolver un crédito”.

De acuerdo a diferentes censos para conocer la cantidad de productores afectados, se reveló que son más de 100 familias, más de 300 hectáreas donde la pérdida fue casi del 100%. “Hoy no tienen ningún ingreso entre febrero, marzo, abril, que normalmente es cuando terminan la cosecha y empiezan a vender para poder vivir todo el año, no van a tener nada para vender”, dijo.

El senador sostuvo que “el gobierno tiene que mirar más allá de lo que la ley de emergencia determina como ayuda porque hay casos particulares. Se les acercan semillas, bolsones, pero eso no les resuelve la realidad critica que están viviendo”.