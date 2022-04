"¡Vieja sucia!": Fuerte pelea de vecinas de Cerrillos por quemar hojas en la vereda

Una de las principales recomendaciones para evitar incendios o focos ígneos tanto en casas particulares, campos, espacios abiertos y descampados, es la de no quemar hojas, restos de podas y hojarasca, una medida de prevención que muchos ignoran.

Justamente, una quema de hojas fue motivo de una discusión entre vecinas de la localidad de Cerrillos, como así un video que se estuvo viralizando en las últimas horas, sobre el cruce que tuvieron estas residentes quienes se acusaron entre ellas de no limpiar como también de ser ‘sucias’.

Este video fue compartido por el medio Agenda Salta, el cual recibió de un lector las imágenes filmadas por una vecina cerca de la medianoche, donde registró a otras mujeres mientras procedían a prender fuego a un montoncito de hoja.

“Son las 11.30 de la noche y estas vecinas, esta gente sucia, está quemando basura”, comienza su protesta la denunciante mientras registra con las cámaras el humo que empezaba a desprenderse. Sin embargo las otras dos residentes reaccionan inmediatamente al ver que eran filmadas.

Al instante comienzan las acusaciones entre unas y otras, diciéndose que no limpiaban, que no recogían la basura y de paso se insultaron. “¡Si están quemando basura, no sean tan sucias!, ¿por qué no juntan eso para que lo lleve el basurero?”, increpa la de la cámara.

“¡Si la junto pero no la quemo, vieja sucia!”

“¿Cuál es el problema si no le estoy haciendo daño? ¿Cuál es el problema suyo?”, le responden del otro lado asegurando que no perjudicaban a nadie quemando las hojas sobre la vereda.