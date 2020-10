Incendios en Salta: “El foco ígneo es provocado por personas desaprensivas”

La situación de los incendios forestales es cada vez más preocupante en el país. El Ministerio de Ambiente confirmó que en 14 provincias argentinas se registran 49 focos de incendios en zonas rurales y boscosas, 23 de los cuales permanecen activos mientras que el resto está controlado. Las provincias más afectadas son Jujuy y Córdoba.

En Salta la situación se repite todos los años, y no sólo es fenómeno natural, puesto que en un 95% de los casos, el fuego es provocado por el hombre. Este año, Salta registró incendios de grandes magnitudes en el Norte, en la zona de Tartagal, Orán, Colonia Santa Rosa, Pichanal.







“No se originan por sí solos, tienen que reunirse factores extremos para que se originen por auto combustión. Uno de los factores que pueden llegar a favorecer el inicio del incendio forestal o de pastizales es la baja humedad, alta temperatura y ráfagas de viento que propagan el foco ígneo. En nuestra ciudad tuvimos incendios importantes en la zona de aeropuerto, en San Luis, pero son las personas las que prenden el fuego”, dijo en radio CNN Salta-94.7 MHZ el titular del cuartel de Bomberos Voluntarios de Salta “Martín Miguel de Güemes”, Walter Chávez.

El fin de semana se produjo un incendio de grandes magnitudes en villa 20 de Junio, al margen del río Arenales. “Había gente desaprensiva que prendió fuego, llegó hasta el relleno sanitario, estuvimos trabajando el sábado, domingo, lunes y lamentablemente esto trae consecuencias negativas para el medio ambiente y pone en riesgo las casas de las personas de condiciones humildes que viven al costado, los asentamientos”, dijo Chávez.

El jefe de Bomberos reclamó en el programa Regreso CNN por la falta de acompañamiento de los gobiernos provinciales y municipales: “Hemos llamado a todos los funcionarios para que colaboren y no tuvimos respuestas, hemos llamado a Prevención y Emergencia, no nos respondieron. Ayer trabajamos con 19 efectivos más los choferes, desplazamos una cantidad importante de equipamiento, colaboraron de Aguas del Norte, excelente en la provisión de agua”.

El bombero no percibe ningún tipo de remuneración, es un servicio a la comunidad. “Por ley provincial, contamos con cobertura social y de seguro, también nos proveen de un cupo de combustible que hoy por hoy es insuficiente, hemos solicitado una ampliación del cupo sin haberlo logrado, pero nos respondieron que es imposible. Es pura vocación, no hay una remuneración. El personal cumple las 24 horas los 365 días del año”, describió.

Respecto al accionar de los vecinos cuando detectan un incendio, Chávez recomendó que no deben intentar combatirlo ya que es muy peligroso. “Tiene que llamar al sistema de emergencia 911 y el centro de coordinación operativa va a enviar el recuso más cercano. La asistencia no tiene que demorar más de 8 minutos en llegar al lugar. En ese momento se activa el protocolo para incendios forestales. En primer el personal de Prevención y Emergencia tiene que verificar el nivel del incendio, si ellos no lo pueden controlar con los recursos que tienen, automáticamente solicitan mayores recursos” concluyó en radio CNN Salta.