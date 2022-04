Semana Santa: cuándo no se puede comer carne y por qué

Ante el comienzo de Semana Santa son muchas las personas que aprovechan el fin de semana extra largo para descansar y relajarse. Este jueves 14 de abril se estableció como un día no laborable, mientras que el viernes 15 es feriado y será la oportunidad ideal para que quienes puedan viajar lo hagan y disfruten también del sábado y el domingo.

En algunos de estos días, por tratarse de una etapa de purificación espiritual, la Iglesia católica establece que los fieles deben hacer ayuno.

Esta tradición rige para el llamado Viernes Santo, día en que se recuerda la crucifixión de Jesús. Según dicta la Iglesia Católica, se debe tener -como máximo- una comida durante el día. Sin embargo, una alternativa podría ser comer dos platos pequeños, siempre y cuando no equivalgan al peso de uno regular.

El Viernes Santo, que a su vez es un feriado nacional, los fieles deben evitar las carnes rojas y las de ave, incluso en sopas o cremas. Este es el único día en que esta práctica es obligatoria, aunque la Iglesia aconseja que se cumpla todos los viernes de la Cuaresma.

Más allá de esto, desde la Agencia de Noticias Católicas ACI recuerdan que los peces de mar y de agua dulce, anfibios, reptiles y mariscos están permitidos, así como también los productos derivados de animales como margarina y gelatina que no tengan sabor a carne.

Además, algunas personas quedan excluidas de este mandato. Tal como establece el Código de Derecho Canónico, en su numeral 1252, la ley del ayuno rige para “todos los mayores de edad (18 años), hasta que hayan cumplido cincuenta y nueve años”, por lo que las personas por fuera de ese rango etario están eximidas.

A su vez, como señala ACI, también quedan libres de esta normativa “aquellos que tienen problemas mentales, los enfermos, los frágiles” y las mujeres que estén embarazadas o amamantando a sus bebés. Lo mismo ocurre para “obreros, de acuerdo a su necesidad; invitados a comidas que no pueden excusarse sin ofender gravemente causando enemistad”; u otras personas que no puedan hacerlo por situaciones morales o por una imposibilidad física.¿Por qué no se come carne?

La penitencia es una práctica habitual y necesaria dentro de la religión, siendo la abstinencia y el ayuno las más practicadas para esas fechas.

Diferentes teólogos tienen distintas explicaciones para su implementación, pero el ayuno, sería una forma de acercarse a Cristo, ya que él lo practicó en sus últimos días y como una forma de preparación para el momento de su Resurrección.

Mientras que la abstinencia es otra manera de penitencia, que busca disciplinar y acercar a los fieles a la realidad de Jesús.

¿Cuándo no se debe comer carne?

Según el derecho canónico, en los creyentes cristianos existe obligación de guardar ayuno o abstinencia, para las personas sanas entre 14 y 59 años, los días Miércoles de Ceniza; Viernes Santo y todos los viernes del año y durante la Cuaresma.