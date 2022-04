Una chica compartió las diez estrictas prohibiciones que le impuso a su novio

TikTok es una de las plataformas del momento. Es una aplicación en la que se ven los videos más llamativos para la audiencia, aquellos que generan cualquier tipo de emoción en los seguidores.

Las relaciones amorosas son un tema muy viralizado en la app, el tema es muy amplio para debatir en las redes sociales. Sin embargo, esta vez un contenido que subió una chica fue muy criticado y polémico.

Es de saberse que las parejas acuerdan ciertos límites para estar más cómodos entre ellos y llevar un vínculo más ameno posible. Natalia Reinoso (@thefreakshowcircus en TikTok) fue muy juzgada en Internet después de contar cuáles eran las prohibiciones que le impuso a su novio.

La gente comenzó a catalogarla de ser "controladora" luego de subir un audiovisual que estaba titulado: “si saliste con mi hombre después, eres bienvenida”. En el clip, se veía la descripción de 10 reglas que su pareja debe tener en cuenta para que la relación funcione.

Es más, otro punto por el que la defenestraron es que si el chico no cumple al pie de la letra sus normas, dejarían de ser novios. La publicación pasó por toda la red social, incluso superó el millón de reproducciones, tuvo más de 260 mil likes y tantos comentarios que opinaron al respecto.



Los usuarios de Internet trataron de "psicópata" a la chica.

Al principio del video la chica dice que cuando les contó a sus amigos sobre esta serie de condiciones, la calificaron de “psicópata”.

De todas maneras, ella manifestó que no le preocupa lo que le hayan dicho, y tampoco le da inquietud asustar a futuros pretendientes.

La norma número uno consiste en “bloquear a cualquiera con quien hayas tenido una interacción romántica”. Es decir, la joven no quiere que su novio tenga contacto con nadie de su pasado, por lo que deberá eliminar de sus redes a todas las personas que estuvieron con él antes que ella.

Pero un detalle no menor es que el bloqueo no es sólo para aquellas que tuvieron un romance formal con el chico, sino también para todas las que tuvieron cualquier tipo de aventura con él. “Obviamente, la gente con la que te has acostado es un no. Si descubro que tomaste de la mano a una pu... y todavía la estás siguiendo, estás acabado”, expresó ella.

Según Reinoso no se puede seguir a mujeres nuevas desde el día que ellos comenzaron a salir. Tampoco puede buscar nombres de chicas en ninguna plataforma digital. “Todos los hombres saben que a las chicas no les gusta esto, así que el hecho de que continúes haciéndolo sabiendo que a las mujeres de todo el mundo no les gusta esto es merecedor de una bofetada, así que punto. No se puede”, explicó la tiktoker.

Ante el inesperado listado de la mujer, la reacción de los usuarios fue muy amplia. La gran mayoría la trató de que estaba equivocada y que es un poco exagerado querer controlar a su pareja de esa manera.

“Realmente no tengo la energía para preocuparme por lo que hace un novio en Instagram”, escribió una seguidora. Por el contrario, otra mujer defendió a Natalia y dijo que “todos estos puntos son válidos y no se puede cambiar de opinión”. /Crónica