Choripanes y un caballo: así recibieron los vecinos al gaucho salteño que se atrincheró en una concesionaria

Un productor rural de Salta, o “un gaucho” como se presentó, se atrincheró este viernes por la tarde en una concesionaria ubicada en Puerto Madero, sobre la avenida Paseo Colón al 1400, tras denunciar que lo habían estafado.

Según explicó Abelardo Usandivaras, en diciembre había abonado $10.000.000 como parte de pago de un vehículo que prometieron entregar en un plazo de 30 días, pero nunca lo recibió. Después de permanecer alrededor de tres horas en el local, los vecinos de Puerto Madero lo recibieron con una sorpresa: choripanes de regalo y un “caballo disfrazado”.

Sonriente y emocionado, el “gaucho de Salta” agradeció el apoyo de las personas que lo acompañaron y que le regalaron la cena. “Se nota que me hicieron hacer dieta el otro día y me quieren hacer recuperar”, comentó entre risas.

Con respecto a la decisión que tomó frente a la falta de respuesta de la concesionaria, explicó: “Pasó lo que tenía que pasar. Yo vine a hacer un reclamo justo y ellos lo entendieron. Lo malinterpretaron pero lo terminaron entendiendo y se solucionó”.

Sin embargo, Abelardo se lamentó por haberse quedado sin camioneta de cara al regreso a su provincia natal. “Me quedé a pata y en alpargatas, así que si alguien va para Salta y me quiere acercar...”, deslizó.

De manera inesperada, entre las personas que estaban presentes, apareció un “caballo disfrazado” con un poncho similar al que Usandivaras llevaba puesto. Después de un cálido abrazo y un simpático saludo, manifestó que “se iba a caballo”.

Según su testimonio, aquel monto millonario fue abonado en diciembre de 2023 a la empresa Automotores Sentire, la cual le había ofrecido tres camionetas distintas. Una vez que el hombre eligió la que quería, cerraron el precio, dio su antiguo vehículo en parte de pago y a partir de ese momento no tuvo más novedades. “Desde diciembre me pasan de un teléfono a otro y no me dicen el apellido de la representante”, detalló.



Choripanes y un caballo: así recibieron los vecinos al gaucho que se atrincheró en una concesionaria

Al salir, afirmó que si bien este viernes esperó tres horas por una respuesta, el miércoles estuvo nueve: “El puntapié inicial es que ellos ofrecieron camionetas que no estaban. Es un sistema financiero donde usan tu plata y después te hacen un ‘sana sana’”. En este sentido, dijo que le ofrecieron un auto a cambio de plata que ya había entregado, pero que, para llevarse una camioneta, debía poner la diferencia.

En cuanto le preguntaron qué hubiese hecho si no le solucionaban el problema, expresó con firmeza: “Un asado ahí adentro”. /TN