Rodrigo de Paul publicó un mensaje para Tini, pero luego se arrepintió y lo borró

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel estarían cada vez más cerca de confirmar su romance. O por lo menos eso es que habrían intentado manifestar el famoso futbolista, quien en medio de fuertes rumores que lo vinculan sentimentalmente a la cantante, tuvo una actitud que sorprendió a todos.

Sucede que, en las últimas horas, poco después de que su exmujer, Camila Homs, publicara en las redes un llamativo mensaje, el jugador del seleccionado de fútbol comentó un video de la artista con un corazón blanco, blanqueando así sus sentimientos hacia ella o al menos dando a entender que le encantaba ese posteo.

En detalle, De Paul dejó ese emoticón en una grabación que la intérprete de Miénteme subió a su cuenta de Instagram este domingo a la tarde y, al cabo de pocos minutos, lo borró. Sin embargo, Juariu, llegó a capturar ese mensaje y no dudó en compartirlo con sus 550.000 seguidores.

Juariu capturó el comentario del futbolista a la cantante que luego borró.

"Bueno ya blanquearon la maldita relación", escribió la "detective de los famosos" en esa historia que subió hace apenas horas.

En tanto, segundos después, recordó la picante respuesta que Homs le dio a una seguidora que le había preguntado, horas antes, si era team (equipo) China o Wanda.

La inesperada declaración de Camila Homs, exmujer de Rodri de Paul.

"No me gusta meterme en la vida de los demás. Sólo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias", respondió la expareja del futbolista, y madre de sus dos únicos hijos, Francesca y Bautista, cuando le consultaron de qué lado estaba.

Además, Juariu compartió en sus historias una foto que Lizardo Ponce, íntimo amigo de Tini, subió a su cuenta de Instagram desde Ibiza, España, donde se encuentra de vacaciones junto a la cantante.

La influencer también especuló con la aparición del futbolista y la cantante en un posteo de Lizardo Ponce.

En la foto se ve a un grupo de chicos tomando sol en la playa. Detrás de un muchacho, se ven a dos jóvenes recostados en la arena y la expanelista de Bendita (El Nueve, a las 20.30) se preguntó si ellos no serían nada más ni nada menos que De Paul y Stoessel.

"A mí lo que me dijeron es que están a full... sé de encuentros en asados, juntadas con amigos en común", aseguró Estefanía Berardi la semana pasada al aire de LAM (América, a las 20) luego de que el mediocampista del Atlético de Madrid comenzara a seguir a la protagonista de Violetta en la mencionada red social y, a los pocos minutos, se arrepintiera y le diera unfollow.

Para Juariu, De Paul y Stoessel podrían estar juntos en Ibiza, España.

"No hay fotos porque no quieren blanquearlo, porque capaz no prosperan y esto queda en la nada", opinó Berardi ante las cámaras del mencionado ciclo. Y añadió: "Las redes hablan y quedó demostrado que claramente comparten un círculo de amigos en común".

Vale aclarar que esta no es la primera vez que De Paul tiene un gesto 2.0 hacia Tini. Es que a comienzos de febrero ya le había proporcionado un "like" que, una vez más, luego borró.

Rodrigo de Paul y su exmujer, Camila Homs. Foto: Instagram

De momento, la única confirmación que se conoce es la de la separación de De Paul y Homs, dicho por él mismo en diálogo con su amigo Joaquín el Pollo Álvarez.

"Me respondió de Paul... no sé si está mirando el programa o no, pero me dijo: ’Sí, amigo, estoy separado hace meses, nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero sí...’", le contestó el jugador de fútbol, hace dos meses, al conductor de Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9.30) desde su celular. /Clarín