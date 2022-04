El acuerdo entre Twitter y Elon Musk podría anunciarse hoy

Se dice que Twitter está en conversaciones avanzadas para aceptar la oferta pública de adquisición de US$ 43.000 millones de Elon Musk hoy, luego de un fin de semana de negociaciones.

La decisión seguramente será criticada por aquellos que no están de acuerdo con las opiniones de laissez-faire de Musk sobre la moderación de contenido y aplaudido por aquellos que creen que Twitter ha sido demasiado severo con su botón de bloqueo.

Todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Sin ningún orden en particular: ¿Musk tiene socios de capital? ¿Qué tan grande es el precio final? ¿Quién dirigiría realmente Twitter? ¿Jack Dorsey transferirá sus acciones y/o tendrá algún rol formal? ¿Importa que Musk aparentemente violó las reglas de la SEC en el momento de su divulgación inicial de las compras de acciones de Twitter? ¿Cuántos seguidores perderá si Musk prohíbe los bots?

En lugar de que Twitter llame al engaño de Musk, él llamó al de ellos.

Por ejemplo, Reuters informa que no habrá una disposición de "ir de compras" en el acuerdo final, algo que la junta querría y Musk no. Dicho esto, Twitter aún podría aceptar una oferta superior y luego pagar una tarifa de ruptura propia.

Tras conocerse los avances, las acciones de Twitter subieron 3 % a poco más de US$ 50. Esto sugiere que los inversores confían más en la oferta de Musk, pero no han llegado hasta el final.

Las acciones de Tesla han bajado casi 2%, y las acciones de SPAC que hacen pública Truth Social han bajado más del 7%.

Twitter está programado para reportar ganancias antes de la apertura del mercado de este jueves.

Las fusiones nunca se realizan hasta que la tinta está seca, por lo que esto aún puede desmoronarse por una gran cantidad de razones. Particularmente si las filtraciones de esta mañana son, en parte, para medir el sentimiento interno y externo. Pero Musk tiene la costumbre de dar en el blanco. Y este se siente más cerca que nunca.