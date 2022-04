“Pudo ser tragedia”: denunció que quisieron quemar su auto en un festival

Mientras mucho disfrutaban del divertimento, la música y las canciones en el Festi San Jorge que se desarrolló en Pichanal, un concurrente se topó con una imagen alarmante: al parecer malvivientes quisieron quemar su auto, no teniendo mejor idea que tratar de prenderle fuego desde la boca donde se carga la nafta, sin pensar en el peligro de su acto.

Nico Altamiranda es el nombre del propietario de este auto quien, a través de sus redes sociales, dio cuenta de lo que vivió en el festival como así compartió las fotos en las que se puede apreciar el daño que le ocasionaron a su rodado.

“Anoche estaciono mi auto en calle Mitre, entre Av. Güemes y 9 de Julio (al costado de Gendarmería), al terminar el festi salimos con mis amigos y en la esquina del complejo me llama un vecino del lugar que me reconoció y me dijo que unos "pendejos" estaban forcejeando la tapa del tanque de nafta”, comenzó su testimonio.

A esto indicó que al llegar a su auto ya no estaban los “pendejos”, como los llamó, pero vio que la tapa estaba afuera y “con una pelota de papel prendida fuego tapando el agujero del tanque de nafta”. Con la ayuda del hombre que le avisó de lo ocurrido, apagaron el fuego quitando los restos que quedaban.

“No les miento si les digo que nos cag… de miedo!!! Gracias a Dios solo fue un susto pero pudo ser una tragedia”

Sofocado el fuego, quedó la indignación de estos malhechores y la mera intención de causar un mal que podría haber sido grave en extremo. “Me cuesta creer que tanta maldad te haga obrar así. Lo que debiera ser una fiesta de la familia, del pueblo, casi termina mal… por suerte solo fue una alarma…a cuidarse y cuidarnos”, fue la advertencia que realizó para concluir.