¡Con un préstamo personal puedes conocer toda Argentina!

Cuando piensas en destinos caracterizados por su inigualable riqueza natural, cultural e histórica en Latinoamérica, seguramente la República Argentina es una de las primeras opciones que te vienen a la mente. Un verdadero crisol de razas, producto de la conquista española y las posteriores oleadas migratorias que poblaron el territorio hasta comienzos del siglo XX, Argentina es un balance único entre las culturas americana y europea.

Es por eso que, si estás planeando un viaje hacia tierras sudamericanas, optar por recorrer este país de extremo a extremo es una oportunidad especial. Desde la tradición del tango y el fútbol de Buenos Aires hasta los pingüinos en Ushuaia, el fin del mundo, Argentina tiene algo que ofrecer a personas de todos los gustos y edades.

Afortunadamente, el gobierno argentino ha eliminado ya la gran mayoría de las restricciones para los turistas provenientes de España. Para viajar allí, sólo necesitarás contar con tu certificado de vacunación con esquema completo contra la COVID y un seguro de salud que te cubra en el caso de contraer la enfermedad.

Del desierto hasta los glaciares: una diversidad increíble

Una particularidad que diferencia a Argentina de otros destinos es su enorme variedad de climas y paisajes. A lo largo y ancho de su extenso territorio podrás encontrar altas montañas, entre las que se encuentra el Aconcagua (el pico más alto de toda América), bosques tropicales, llanuras y desiertos. También los enormes glaciares como el Perito Moreno reciben año a año a decenas de miles de turistas de todo el mundo.

Si te atraen los deportes de invierno, una visita a la Patagonia durante la temporada de ski es el momento ideal para disfrutar de grandes centros como Las Leñas o Bariloche. En cambio, para los amantes de los territorios áridos y los paisajes monumentales, viajar al noroeste del país es la decisión más sabia. Una excursión por el cañón de Talampaya en La Rioja o el Cerro de los Siete Colores en Jujuy son experiencias inolvidables, en particular si disfrutas del senderismo.

Sin embargo, las riquezas de la Argentina no se agotan en el aspecto natural. La gastronomía local, caracterizada por la alta calidad de su materia prima, en particular de la carne, es una panacea para los visitantes. El asado, las empanadas y los guisos locales te harán vivir de un modo único la cultura local, pero no te olvides de acompañarlos con un buen vino tinto; Malbec y Cabernet Sauvignon son las variedades de mayor prestigio en el país, cultivadas en el microclima único de la provincia de Mendoza, a los pies de los Andes.

