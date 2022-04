Colegios temen posibles estafas si se aprueba la ley que prohíbe retener documentación por mora

Tras el proyecto de ley que propone prohibir a los establecimientos educativos demorar toda documentación oficial de los estudiantes que registren morosidad en el pago de aranceles, el presidente del Consejo Provincial de Educación Católica, Roberto Suaina, en diálogo con InformateSalta, explicó que “en realidad ya hay una normativa que se viene aplicando".

En la oportunidad, dijo que nunca se retuvo documentación sino directamente se arregla vía judicial la deuda con los padres. "Lamentablemente si algunos colegios no lo cumplen ya es un problema en los que debería intervenir el Ministerio de Educación”, sostuvo.

Suaina criticó que no fueron consultados por los legisladores respecto a al proyecto. "Es gente que no tiene idea de lo que está diciendo. Hay que leer muy bien la letra chica de la ley para ver que no estén fomentando de manera encubierta la estafa a los colegios, sería de terror que un poder legislativo termine fomentando estafas”.

Para finalizar, aseguró que la morosidad en los colegios privados bajó mucho cuando se implementó el libre deuda. “Esto va dirigido a los padres de alumnos golondrina, había papás que en 5 años cambiaban 5 veces de colegios debiendo a todos los colegios. La única manera de evitar eso fue con el libre deuda para frenar esas estafas”, concluyó.