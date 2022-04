El tuit de Abel Pintos con un error generó preocupación y un gran drama

Abel Pintos suele recurrir a sus redes sociales con mensajes profundos. Generalmente lo hace en Twitter, como en esta oportunidad, que una vez más abrió su cuenta en la red del pajarito, para compartir lo que está atravesando. Lo que piensa. Pero parece que el celular le jugó una mala pasada y escribió una palabra que no debía.

“Hace unos días que vengo haciéndome muchas preguntas. Cuando las respuestas no son agradables, valoro el hecho de que todas sirven para depurar, reflexionar, analizar y decidir cómo y de qué modo trabajar en ello. El rencor nos sirve. Ocuparse por sanar es mucho mejor”, comentó el artista de amplia trayectoria.

Dentro de los mensajes de preocupación, de fanáticos que le preguntaron que le está pasando, hubo uno que se percató de un error que claramente fue parte del teclado predictivo, que completa las palabras sin necesidad de teclear todas las letras. Esto, sumado a que Twitter no permite editar el texto, el resultado es un gran drama.

“‘Nos’? Fallido?”, le escribió una usuaria y a ella sí decidió responderle, como para que no le queden dudas. “Claramente es NO. En lo que escribí y a tu pregunta”, le contestó, con el no bien grande, en mayúsculas para que esta vez, no haya dudas. /Pronto