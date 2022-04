El dólar blue “pegó el salto” y vuelve a subir: “Es difícil que se quede quieto”

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, demarcada sobre todo por el fuerte índice inflacionario, el dólar blue vuelve a registrar aumentos importantes en los últimos días, superando la barrera de los $210, además de marcar su mayor salto en cuestión de días.

¿A qué se deben estas subas? ¿Qué puede pasar? Para responder estas dudas InformateSalta se comunicó con el economista Lucas Dapena quien señaló primeramente que era raro que la moneda extranjera no hubiera subido durante varios días, considerando el contexto de inflación del país.

“Esto es algo natural, es raro que el dólar baje cuando todos los precios están subiendo, con una inflación de 6,7% para marzo y más del 13% en los primeros 3 meses del año, es muy difícil que se quede quieto”, reflexionó primeramente.

En cuanto a las razones que están causando este aumento en la divisa estadounidense, Dapena dijo que no es solamente la suba de los precios, sino también los ahorristas que están buscando “un refugio” en el dólar para cubrir su poder adquisitivo, aprovechando los pesos que les puedan quedar a fin de mes.

“El que compra dólares no quiere hacer una gran inversión, solo quiere no perder poder adquisitivo en sus ahorros, ve que los precios suben y deciden que el dólar es una alternativa, no quieren hacerse millonarios sino cubrir sus ahorros”, analizó la actitud de los inversionistas.

“Una cosa es que baje el precio de la lechuga pero, del dólar que es un bien de cambio, es raro que baje cuando todos lo están demandando”

Consultado sobre qué podrá pasar en las próximas semanas, el economista dijo que es poco esperable que vuelva a presentar una merma. “Todo dependerá de lo que pase en lo político, se están esperando definiciones que dependen de lo político, veo difícil que el dólar baje, se ve difícil que merme debajo de la barrera de los $200 otra vez”, concluyó su análisis.