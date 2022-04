Prohíben festejos de recibidas y egresados en el Monumento a Güemes

“Está prohibido celebrar egresos, cumpleaños, despedidas, triunfos, etc., con pinturas, papel picado, engrudo o cualquier otro elemento que afecte al Monumento. Cuidar tu Patrimonio Histórico, es cuidar Salta”, rezan los carteles que colocó recientemente la Municipalidad de Salta en el espacio que conmemora al héroe gaucho.

Se trata de un lugar icónico y donde tradicionalmente se realizan festejos, principalmente de personas que lograr recibirse de alguna carrera universitaria. Con esta nueva medida, ya no será posible, salvo que se utilizar algún elemento que ensucie.

Con un móvil en vivo, InformateSalta pudo constatar la presencia de guardias policiales, quienes tendrán también ahora la tarea de controlar que se respete la nueva medida adoptada por autoridades municipales.

Durante la visita de este medio, la cámara pudo mostrar restos de papel picado, brillos, harina y pintura en el sector, principalmente de las escalinatas.