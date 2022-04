Sáenz: "Salta es el único lugar donde hay manifestaciones en Diputados... política se hace en el territorio”

El Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, fue entrevistado en el programa Informate De Noche por la pantalla de Múltivisión Federal. El programa conducido por José Zambrano y Rebeca Aldunate formó una mese de diálogo con diferentes periodistas invitados; Daniel Ávalos, director de Cuarto; Analía Parodi, directora de INSalta y Federico Storniolo, director de InformateSalta.

Durante el programa, el gobernador abordó diversos temas. Un momento clave fue cuando habló sobre la situación que se vivió con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, y las declaraciones del Diputado Orozco.

Previamente, el gobernador fue consultado sobre la renuncia del ministro de Corte, Horacio Aguilar, sobre esto dijo: "Conversé con el en repetidas oportunidades, es un hombre que en toda su vida litigó, estuvo en la profesión, tuvo la posibilidad de estar como Juez Federal. Cuando uno pasa los 50 años empieza a replantearse que es lo que quiere para los próximos años y la verdad que a él le gusta litigar, le gusta la profesión y también tenía la intención de estar. Se llevaba muy bien con todos los ministros de la Corte. Es una decisión muy personal, que se respeta y ya se sacó el gusto de estar un poco en la Corte, de ser ministro de la Corte, de tener un grupo de compañeros con quien trabajar, con quien se sentía y se siente muy cómodo. Yo nada más que palabras de agradecimiento porque él que acompañó en un proceso que va a seguir hacia adelante de la reforma judicial en muchos aspectos. Va a seguir acompañando desde afuera, desde el ámbito privado que es el que más le gusta o el que ha decidido seguir en estos próximos años".

Además agregó que: "La Corte de Justicia y los jueces son importantísimos en tanto y en cuanto se respeten las instituciones y la división de poderes. Hay una vieja definición de lo que es la división de poderes que es la que a mi más me gusta y la que trato de llevar adelante, que es que aquel que lleva adelante el Poder Ejecutivo debe encargarse del presente de la vida de todos, el Poder Legislativo del futuro haciendo leyes que puedan servir a futuro y el Poder Judicial del pasado. El día que logremos que esa gran definición del derecho constitucional se lleve adelante vamos a saber para que sirven cada uno de los poderes. Es muy difícil hablar para que sirven o para que debería servir el Poder Judicial porque tendríamos que ver para que sirve el poder legislativo, el poder ejecutivo. Cuando la gente hoy cree que ninguno de los tres poderes sirve para nada porque lamentablemente reclamamos que haya justicia, que haya un gobierno presente que haya legisladores que piensen en la gente y no en los partidos políticos cuando tienen que votar algo. Creo que son muchas preguntas las que se hace la gente y muchas respuestas que nosotros tenemos la obligación de darlas y que lamentablemente la clase política muchas veces por ambiciones personales no se da cuenta que los problemas que debemos tener nosotros son los mismos que tiene la gente. El día que nos enfoquemos en eso vamos a poder cambiar la realidad de todos los poderes".





¿Y la renuncia de Abel Cornejo?

Ante la pregunta del periodista sobre la renuncia que al final no fue, del Ministro de Seguridad y Justicia, Sáenz comentó que él cree que “el golpe lo asumió, creo que lo que un poquito le dolió fue la falta de apoyo en ese momento, no se sintió respaldado. Por eso inmediatamente salí a respaldarlo, tiene un programa hacia adelante. Estuvo la semana pasada 6 horas en la Cámara de Diputados y se fue aplaudido por lo que tiene pensado hacer o por lo que tenemos pensado hacer, pero a veces necesitamos eso, el respaldo. Muchas veces sienten que no lo tienen”.

En un tono crítico continuó: “Le dije que a mí me han dicho tantas cosas en ese recinto y lamentablemente, obvio que ya depende de cada uno que desea responder y que no, yo todavía tengo que dar explicaciones que no tienen nada que ver, respecto a mi vida privada. Esta es la política que se plantea aquí. A esto hemos llegado, la clase política, la dirigencia política porque excedemos los límites”.

En la misma línea dijo: “No estamos hablando de cualquier cosa, lo que se dijo fue una barbaridad importante que afecta no solo a la persona sino a la familia. Detrás de cada uno de nosotros, como de ustedes, hay hijos algunos tienen la suerte de tener mamá, si no la infartan, de tener papa y ven estas cosas. No nos hacen bien. La gente que escucha eso y ve eso debe decir es un circo, pónganse a trabajar”, y agregó, “denúnciense dónde corresponda y den las explicaciones dónde corresponda pero ahí están para legislar, para ver cómo hacen para mejorar cada legislador el departamento de donde viene. Lamentablemente en el único lugar del país que sigue este tema de las manifestaciones, que dan para esto, es en Salta. No tengo conocimiento que haya en otro lugar. Le da la posibilidad a cada diputado de decir lo que quiera y hacer política en el recinto y en el recinto no se hace política, la política se hace en el territorio”.





Gustavo Sáenz lamentó tener que “perder el tiempo en estas cosas” ya que “tenemos tantas cosas para hacer. Yo siempre estuve del lado legislativo y estuve del lado de la gente cuando me tocó estar fuera de la política y estoy ahora del lado del ejecutivo. Les aseguro que gobernar no es fácil, hemos tenido dos años muy difíciles, el que gobierna toma decisiones todos los días, decisiones difíciles. El que está en el ámbito legislativo toma una decisión importante en un proyecto una vez al año si es que tiene que tomarla y muchas veces no la toma. Buscan ese lugar, no digo todos pero si muchos, como tribuna política y creo que ahí es donde empezamos con lo mismo; para que sirve el judicial, el legislativo, el ejecutivo. Tenemos que decirle a la gente para qué servimos cada uno, para que estamos que hacemos y hablar menos y hacer más”, finalizó.