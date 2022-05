Comunidades originarias: “No se trata solo de entregar un bolsón, se trata de hacer realidad derechos"

En diálogo con el periodista Federico Storniolo en el programa Sin Vueltas, la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas, destacó el trabajo llevado adelante desde su cartera.

Además señaló que desde el área de "políticas alimentarias" trabajan para dar respuestas principalmente en los departamentos que están declarados como zonas de emergencia, que son los tres departamentos del norte". Remarcó que en esa zona llegan con "muchas propuestas" "como el 'Plan Unir' para que haya buenas practicas de crianzas y alimentación de las familias originarias. "También tenemos un convenio de Focalizados que son alimentos para comunidades originarias", comentó.

Consultada por los casos de muertes por desnutrición en Salta, Vargas dijo que "es una problemática de años, todo esto se escondía bajo la alfombra, yo valoro mucho al gobernador que no esconde la realidad. Si comparamos con años atrás, estamos muy avanzados. Es hacer realidad muchos derechos porque no se trata solo de decir entrego un bolsón a una comunidad originaria, se trata de hacer realidad derechos como el acceso al agua, educación, a poder tener su identidad".

"Puedo decirte que no me arrepiento de haberle dicho si al gobernador cuando me propuso este cargo porque día a día veo como está la gente continuamente en territorio, hace menos de tres días terminó un operativo del RENAPER donde llevamos a territorio la posibilidad de que tengan acceso a su comunidad".

Destacó el trabajo articulado "con muchos organismos de la sociedad que están codo a codo trabajando para hacer realidad, por ejemplo, el acceso al agua. Estamos mucho mejor, es una gestión que en dos años avanzó con la infraestructura y poner las bases, queda mucho por hacer".

También valorizó a "las organizaciones que están llegando donde el Estado quizás llega después, el Estado está y es 'sabedor' que en esta época de pospandemia hay que seguir apuntalando, seguimos ayudando y contribuyendo".

"Lo óptimo es que la gente tenga un trabajo digno y articulamos acciones con muchos organismos del Estado para poder empoderar no solo a las mujeres sino a todos para que puedan tener una salida que sea ganarse su propio pan".

Consultada por el Operativo Abrigo, la ministra indicó que tienen firmado un convenio con el ministro de Salud que nos provee un lugar físico para hacerlo que será en el Hospital del Milagro y con el ministro de Seguridad que son los que van a llevar a las personas para que se alojen en el lugar. "Desde el ministerio va a articular aportando las camas, colchones, van a poder cenar”.

Por último, consultada por la cantidad de personas que se podrán alojar, Vargas señaló que “estamos tratando de acondicionar el lugar para definir los números.”