Estafa millonaria en Recoleta: piden 1 "palo" para cambiar el color de ojos y habría pacientes ciegos

Una nueva estafa amenaza con robarse la visión de los argentinos. En las últimas horas, comenzaron a surgir denuncias en contra de una clínica en el barrio porteño de Recoleta que atrajo decenas de clientes con la promesa de poder cambiar el color de sus ojos de manera natural, para después cerrar sus puertas cuando estos pacientes pierden la vista por culpa de su mala práctica.

Según se reportó por la pantalla de Crónica HD, los Consultorios Oftalmológicos Libertador serían culpables de cegar a sus pacientes. Los supuestos expertos detrás de la clínica habrían engañado a decenas con la promesa de un nuevo e innovador tratamiento para aclarar el color de los ojos, por el cual llegaron a cobrar hasta 5 mil dólares.

"Hace tiempo se buscaba cambiar el color de los ojos, desde las lentes de contacto, luego aparecieron implantes intra-oculares pero con alto riesgo y resultados muy poco naturales. Ahora apareció una nueva tecnología con láser, que da excelentes resultados y sin riesgos", se podía leer en su página web, hace poco eliminada de los resultados de Google.

"La técnica utiliza un láser que solo afecta la capa de melanina, que es el pigmento natural de los ojos. Su aplicación le modifica a su estructura química, lo que hace que el sistema inmunológico remueva progresivamente este pigmento, permitiendo aclarar tus ojos de manera segura y natural", continúa aclarando el texto.

La página del consultorio termina informando que el procedimiento se hace "a lo largo de varias sesiones", los cambios aparecerán "a los 20 días" y "no existen riesgos para la vista siempre que lo hagas con profesionales con experiencia". "No es recomendable realizarlo con gente sin experiencia y sin escrúpulos que solamente buscan comercio con un riesgo importante", advierte la clínica acusada de estafas.

En vivo desde la puerta del consultorio, Crónica HD compartió el testimonio de una supuesta víctima: "Yo me lo hice el procedimiento en 11 sesiones y tuve severos daños en la visión. Lo promocionan en un grupo de Facebook administrado por Lilia Lemoine y el médico que lo hace es Pedro Garrott. Hay muchos pacientes que lo hicieron y no solamente no tuvieron resultados, sino que tuvieron serios problemas en la visión", afirmó la fuente.

Los Consultorios Oftalmológicos Libertador tienen dos sitios web, cada uno citando una dirección diferente, pero promocionando los mismos tratamientos: desde cirugías de Pterigión, cataratas y refractivas con láser a implementación de bótox y ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial. El único doctor citado como miembro de la clínica es el ya mencionado Pedro H. Garrott, listado como "médico especialista en oftalmología clínica y quirúrgica" y "Miembro de la Asociación Panamericana de cirugía refractiva y cataratas", una asociación inexistente. /Crónica