Caso Elías Piccirillo: Jesica Cirio se presentó ante la Justicia tras la acusación de Carlos Smith

Un nuevo giro sacude el caso que involucra a Jesica Cirio y su ex marido Elías Picirillo, quien continúa detenido por una presunta estafa denunciada por Francisco Hauque. La modelo, que hasta el momento no había sido citada formalmente, decidió presentarse por voluntad propia ante la Justicia luego de que el ex comisario Carlos Smith la mencionara en su testimonio como conocedora de las supuestas actividades ilícitas del empresario.

La información fue confirmada por Marina Calabró en Club Social Lape (América TV), donde detalló que Jesica Cirio ingresó un documento el pasado viernes en el que informaba que sus representantes legales serán los abogados Claudio Caffarello y Martín Urrutia.

Qué decía la declaración de Jesica Cirio ante la Justicia por el caso de Elías Piccirillo

En el escrito, la ex esposa de Martín Insaurralde expresó: "Teniendo en consideración lo trascendido en medios públicos sobre la declaración de Carlos Smith, y más allá de la falsedad de su presunto contenido, en lo que a mí respecta, me coloco a disposición de la jurisdicción del Tribunal y de la Fiscalía para, si es preciso, dar las explicaciones del caso".

Elías Piccirillo y Jesica Cirio

Cabe destacar que, hasta el momento, Jesica Cirio no figura como imputada ni sospechada formalmente en la causa. De hecho, este lunes 7 de abril sus abogados se presentaron en la Fiscalía para consultar si existía alguna intención de citarla a declarar, y recibieron como respuesta que no había novedades en ese sentido.

La decisión de Cirio de presentarse voluntariamente fue interpretada como un intento por despegarse de las acusaciones y demostrar colaboración con la Justicia en un momento de alta exposición mediática.

Por otro lado, se confirmó que la modelo ya está separada legalmente de Picirillo y avanza con los trámites correspondientes al divorcio, tras haberse casado en mayo de 2024. La causa fue presentada ante el Juzgado de Familia N.º 1 de Tigre bajo el número 1891/95.

Elías Piccirillo y Jesica Cirio

Con este movimiento en el caso Elías Piccirillo, Jesica Cirio busca limpiar su nombre y desligarse de un escándalo judicial que amenaza con seguir creciendo en las próximas semanas. Por ahora, la modelo se mantiene en silencio en sus redes sociales, pero su estrategia legal ya está en marcha. /Caras