Financiera trucha: A un mes del caso, los estafados aún esperan recuperar su dinero

Pasó más de un mes desde que iniciaron las investigaciones y procedimientos por la financiera ilegal que funcionaba en Salta la cual, con el método de la estafa piramidal, dejó un tendal de damnificados, más de una decena de detenidos, entre ellos efectivos de la Policía de Salta, que habrían operado mediante la misma.

A cinco semanas de iniciar el primer allanamiento que dio lugar a todo el escándalo que prosiguió, las víctimas siguen clamando la devolución del dinero y de los bienes que invirtieron en la financiera o por lo menos recuperar algo de lo que era suyo, mientras que la supuesta líder de la entidad que se presentaba como “Ríos y Asociados” está demandando su libertad.

Así lo constata el diario El Tribuno. “No pierdo la fe de que me devuelvan algo de plata; vendí mi moto, le di todo a la financiera y me quedé a pie, mi situación económica es crítica", manifestó uno de los damnificados al medio.

Reservando su identidad por miedo a represalias, puntualizó que decidió confiar sus ahorros a la entidad, la cual se la comentó un amigo, con la promesa de duplicarle sus inversiones en dos semanas aproximadamente. “Yo sinceramente no llegaba. El mínimo que pedían era de $300.000, entonces vendí mi moto a $150.000 y un amigo me dio 150 mil más, entonces entramos y nos prometieron pagar $600.000 en 15 días”, recordó la mentira en que cayó.

“Cuando allanaron todo me quería morir; ahí me di cuenta de que era todo una truchada”

Mientras tanto la defensa de los acusados busca, por un lado, llegar a un acuerdo con la fiscalía interviniente para solucionar la parte penal y así “trabajar en la restitución de los capitales a todos los inversionistas", mientras que por otro, la defensa de quien sería la líder recientemente presentó un recurso de apelación luego de que le denegaran la libertad.

"La financiera en ninguna oportunidad ha estafado a nadie porque, previo a los allanamientos, no hubo ninguna denuncia de particulares que se hayan sentido damnificados o estafados”, dijeron al respecto calificando como innecesaria la intervención por parte de la fiscalía puesto que “ha provocado todos estos problemas de irregularidad de cumplimiento de obligaciones”.

"La idea de la empresa es solucionar con carácter urgente la cuestión penal y luego comenzar a restituir los capitales a los damnificados; tratamos de solucionar el problema de todos”