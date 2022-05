Denuncian hacinamiento y hasta torturas en la cárcel de mujeres de V° Las Rosas

El Comité Provincial de Prevención contra la Tortura estuvo visitando días atrás y de forma sorpresiva la unidad de la cárcel de mujeres, dentro del penal de Villa Las Rosas, elaborando posteriormente un informe el cual, según se dio a conocer ahora, apuntó contra el hacinamiento dentro de la unidad penitenciaria como así una práctica de tortura.

Según la información que comparte Nuevo Diario, la preocupación del Comité radica en que estas falencias corresponden a serias violaciones a los derechos humanos de las internas, anticipando que recurrirían a la Justicia en caso que estos problemas no tengan una solución inmediata.

“Tienen una población que es superior a la capacidad que tienen. Esa unidad tiene lugar para 90 personas y nosotros constatamos 114”, detalló primeramente Rodrigo Solá, presidente del Comité, al medio citado agregando que al momento de hacer esa visita constataron que una persona estaba castigada en un ‘buzón’.

¿De qué se trata? Es una celda de aislamiento de un 1,5m x 1,5m, sin ventilación ni iluminación. Actualmente existirían dos de estos buzones en la UC4 de Mujeres, que no han pasado desapercibido por la Comisión donde marcaron la necesidad de rever el régimen disciplinario, al no estar especificadas las causales para recurrir a este modo de castigo.

“Después las condiciones no son dignas en lo que tiene que ver con la estructura del establecimiento. Es frío, sin ventilación, húmedo. De cada uno de esos puntos fuimos haciendo recomendaciones, se planteó la alimentación que no hay mucho diversidad, que no hay fruta, verdura”, agregó Solá sobre otras deficiencias que notaron.

Con todo lo constatado, anticipó que podrían judicializar la situación si el Penal no mejora lo señalados. “En caso de constatar que hay algún incumplimiento de deberes de funcionario público eso se transforma en un delito y nosotros podemos accionar judicialmente”, puntualizó sumando que el relevamiento fue presentado al Ministerio de Seguridad y Justicia, la Procuración General y Defensoría General.