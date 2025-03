Inseguridad en Salta: "No hay barrio donde la gente no se sienta insegura"

Los hechos de inseguridad en los barrios salteños viene siendo noticia diaria y como sociedad nos preguntamos ¿a qué se debe la creciente? ¿Por qué en determinadas zonas? En tal sentido la CNN Salta-94.7 buscó la palabra de Vicente Cordeiro, Licenciado en Seguridad y ex funcionario en la cartera de Seguridad nuestra provincia quien explicó que la seguridad es uno de los principales problemas de la sociedad.

"La principal problemática está dada por la falta de trabajo, la incertidumbre económica y después estaría la seguridad. En Salta también, a lo mejor si ustedes hacen una encuesta van a ver que el problema que más le incube a la sociedad es el económico, hay una pirámide famosa de un sociólogo Max Lounge, que luego de los problemas básicos de comer, de alimentarse, está la seguridad como principal problema en el mundo".

Cordeiro remarcó a través de La Mañana de la CNN que participó recientemente en encuentros con empresarios o comerciantes que destacaron la Seguridad en Salta. "Dicen que Salta se vende por seguridad, es decir todas las empresas de turismo de Salta, venden a Salta por seguridad, consideran que Salta es un lugar seguro para invertir, para estar, residir, no hay muchos antecedentes de asaltos a mano armada por ejemplo, hablamos de Salta y el ejido, diferente es la situación en Orán, Tartagal y todo el Norte, que tienen otras realidades relacionadas con el contrabando y el narcotráfico".

De igual manera el especialista en Seguridad, explicó el polémico termino utilizado gobiernos atrás por un funcionario Nacional que se refirió a que la Inseguridad es una sensación. "Si hacemos una encuesta ahora, no hay barrio en Salta donde la gente no se sienta insegura. Yo participo de varios grupos de seguridad y normalmente cuando hay una Audiencia pública me invitan a que participe y hay lugares que tienen una tremenda sensación de inseguridad".

Indicó algunos de los barrios con problemas de seguridad se ubican "zona Sudeste, bajo chico, Norte, 17 de Octubre, Unión, Juan Manuel de Rosas, Catañares, todos con el problema del Narcomenudeo y con robos violentos, que cada vez se repiten más, son más frecuentes, la gente me advierte que es inusitado lo que está sucediendo hoy en las paradas de colectivos con los asaltos por celulares, catuán con mucha violencia, violencia que no se veía".

Asimismo se recordó que en Salta, zona centro sigue habiendo arrebatos, el punguismo, el mecherismo "en Salta es muy frecuente en la zona Centro". En tanto en los barrios ubicó el narcomenudeo "yo creo que no hay barrio donde no se venda paco, sobre todo que es una droga residual del clorhidrato de cocaína. que incide mucho en el ámbito delictivo".