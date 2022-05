Más de 90 personas se manifiestan en Molinos por el estado de la Ruta 40

A pesar de que es una de las obras contempladas por el Gobierno Provincial, la paciencia de los vecinos, comerciantes y transportistas de Molinos que transitan frecuentemente por Ruta 40 hacia Seclantás, parece haber llegado a su fin.

Si bien ya en julio del año pasado se licitó la ejecución de lo que será la pavimentación de dos tramos de la Ruta Nacional 40, el tránsito diario para quienes viven o trabajan en la zona es un verdadero peligro por el estado de las rutas, tanto el tramo de Seclantás a Molinos, como los caminos internos del Churcal y el Abra.

Cansados de exponer esta situación sin tener respuestas, al menos 90 personas hicieron un corte a modo de reclamo, para visibilizar el terrible estado de los caminos.

“Es un desastre la ruta, no se puede transitar, no pasan la maquina desde hace más de un año por el Churcal; igual que en El Abra, donde también hace muchísimo que no pasa”, comentó José, uno de los habitantes y comerciantes de Molinos que padece el estado de las rutas. “Hay muchos vuelcos en la zona, muchos son protagonizados por turistas que no conocen el lugar y terminan volcando”, agregó ante InformateSalta.

“Cuando hay festivales o eventos importantes, la ruta es un billar, pero después se olvidan por completo”

El mantenimiento de estos tramos de la ruta, según indica José, corresponde a Vialidad Nacional, mientras que el estado de los caminos internos, como el Churcal y el Abra, corresponden al Municipio.

“Hicimos ese corte aunque no nos guste. No es corte total porque no queremos perjudicar a nadie, por eso dejamos un carril abierto. Sentimos que es la única manera en la que nos pueden escuchar”, agregó José, quien además explico que juntaron firmas para elevarlas a la Municipalidad y a Vialidad Nacional junto al pedido correspondiente de mantenimiento de la zona.

“En el transcurso de la mañana, vino un hombre que dijo ser el encargado de la obra del tramo Seclantás-Molinos y se comprometió a pasar una máquina en la parte interna del Churcal, pero resta gestionar los otros tramos”, explicó José y agregó que esto no es una solución suficiente, por lo que se mantendrán en guardia “hasta que se comprometan con algo más certero”, finaliza.

Volviendo a la obra prevista por el Gobierno, el primer tramo es Molinos – Seclantás, tendrá una longitud de 16,5 kilómetros y contará con un presupuesto oficial de $760.3 millones.