Denuncian robo de placas en nichos del Cementerio San Antonio de Padua

La inseguridad y la delincuencia llegó hasta el robo de placas en diferentes nichos del Cementerio San Antonio de Padua, se pudo saber que alrededor de 21 nichos fueron robados. Un objeto valioso para los malhechores es el bronce y los metales de los cuales se hacen las placas y ornamentos de los nichos.

En un informe de SomosSalta, una vecina de la Ciudad de Salta denunció la situación que vive. Sandra comentó que tiene enterrado a su papá en el lugar y hoy descubrió que le robaron la placa que llevaba 50 años en el lugar, “vine a ponerle flores y no estaba la placa”.

La mujer reclamó, “yo pago $1800 de mantenimiento por año, pónganle cámaras, hagan algo no puede ser esto. El guardia de seguridad está sentado bajo un arbolito”.

La inseguridad no es algo exclusivo de este lugar, Sandra recordó: “Me pasó en otro cementerio donde tengo a mi abuelo, se robaron la reja hasta con el marco. El director me dijo que haga la denuncia, pero una empleada me hizo entrar al depósito y ahí estaba la placa”.

“Ya no me extraña nada”, finalizó la vecina mientras reclamaba seguridad y medidas para proteger los nichos.