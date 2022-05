Pagar el alquiler, una tarea difícil para muchos salteños

Inflación y una Ley de Alquileres que no funciona son un cóctel mortal para los bolsillos de los argentinos que no cuentan con una vivienda propia. Mientras en el Congreso no logran ponerse de acuerdo, los salteños sufren todos los meses para poder pagarlo.

Con este panorama, InformateSalta salió a la calle para preguntarle a la gente que alquila cómo están sobrellevando la situación. Todos los consultados coincidieron en que los precios están por las nubes y se hace muy difícil hacer frente a todos los gastos.

Todo parece indicar que recién la próxima semana los legisladores nacionales empezarán a debatir una nueva Ley que pretende dar un poco más de previsibilidad y llevar tranquilidad a los inquilinos.

Antes del debate, Juan Biella, director del Observatorio Inmobiliario del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, aseguró que es urgente modificar el sistema indexatorio, hoy llamado Índice de Contrato de Locación (ILC).

“Hay que llevarlo a un índice con mayor previsibilidad para el inquilino. Se debería permitir otro tipo de actualización, relacionada con los incrementos salariales o bien permitir que se pueda negociar entre las partes un mecanismo conveniente para todos ya que cada uno su realidad”, planteó.

Entre otros de los aspectos que menciona se encuentra la duración de los contratos: “Proponemos que los plazos de contratos vuelvan a 2 años. Esa modificación generaría confianza en lo propietarios y previsibilidad en los inquilinos que sabrían cuánto pagarían”.