Sueño cumplido: El nene salteño que ataja de rodillas por una enfermedad conocerá a Armani

Bautista Stepke tiene 12 años y vive en El Jardín, Salta. El pequeño padece la enfermedad de Bruton, una dolencia congénita que lo obliga a atajar de rodillas cuando juega al fútbol.

“Hola Bautista, te quiero mandar un saludo muy grande”, empieza el video que el arquero de River, Franco Armani, grabó para Bauti. “Te espero pronto por el estadio para conocerte y darte un abrazo bien grande”, expresó el también guardavallas de la Selección Argentina, quien, además, le mandó sus guantes de regalo.

Muy conmovido por la respuesta de su ídolo, Bautista le respondió con otro video agradeciéndole. “Estoy muy emocionado, cuando lo vi casi lloro de la emoción. Te agradezco mucho el video y lo vi justo cuando volví de entrenar”, dijo el nene.

Hace un tiempo, en medio de un tratamiento para recuperar la movilidad en sus piernas, un amigo de la escuela invitó a Bautista a un club municipal para jugar al fútbol y le cambió la vida.

Si bien al pequeño siempre le gustó el deporte, por la enfermedad entrenaba solo con un profesor. Sin embargo, ahora ya es parte de un equipo de fútbol infantil, en el que comparte sus tardes y partidos junto a otros 20 chicos de su edad.

“El fútbol me ayuda a desestresarme y me divierte mucho. Cuando estoy mal o nervioso, voy a jugar a la pelota. Aunque, no me gustaría vivir de eso, de grande me gustaría ser chef”, confesó el nene.

Por, último agregó que le gusta mucho el grupo porque puede compartir muchas cosas, que antes no tenía la posibilidad”