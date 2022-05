Abrazo simbólico en Hemoterapia: “Saracino me contó cómo era el negocio de la sangre”

El exdiputado nacional, Martín Grande, se presentó como donante voluntario a acompañar el abrazo simbólico en el Centro Regional de Hemoterapia, en el marco de las denuncias por violencia laboral que apuntan contra la directora Betina Saracino.

“Todos los salteños deberíamos apoyar la denuncia, yo soy donante hace años, todos los años venía a donar hasta que el ambiente se enrareció con la entrada de Saracino y no es casualidad que de todos los 7 jefes digan que los tratan mal, obviamente aquí hay algo que hacer. No hay que callarse cuando sabemos que hay cosas que no están bien”, manifestó.

El periodista hizo fuertes declaraciones al asegurar que conoce “el tema de hemoterapia por la propia Saracino, cuando estaba el director Marín de la Arena, ella me contaba cómo era el negocio de la sangre y lo poco ético que era. Después le toca a ella y hace lo mismo. Me parece injusto e ilegal que una persona que tiene un centro de Hemoterapia privado maneje el centro estatal”.

La promotora comunitaria de la donación de sangre, Karina Brito, se conmovió durante el abrazo simbólico. “Es tan injusto que no se puede entender, que nos custodie la policía como si fuéramos delincuentes cuando estamos pidiendo trabajar en paz. Nos han violentado, nos han agredido, nos han faltado el respeto, que sepan entender que lo estamos manifestando como algo particular”, dijo entre lágrimas.

La contadora del Centro, Rosario Pérez, manifestó: “Somos el cuerpo jerárquico que día a día trabaja con la doctora, la gente que trabaja adentro no se entera lo que pasa. Desde el momento en que la señora asume el cargo de la dirección comenzamos a sentir los maltratos, dos años. Gritos, menosprecios, prohibición de hablar con la prensa, no merecemos este trato. Le ponemos alma, vida y corazón a ésta institución, hace 12 años que trabajo acá, es momento de decir basta”.