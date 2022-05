Desde las 16:30 horas, Boca visita a Tigre que busca su clasificación a cuartos de final

Boca Juniors, que clasificó en forma anticipada para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), visitará hoy a Tigre, que necesita un buen resultado para poder avanzar y ubicarse entre los ocho mejores del torneo.

El encuentro, válido por la Zona B, se jugará este sábado a partir de las 16.30 en el estadio de Tigre, en Victoria, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal TNT.

El líder y ganador de la Zona B es Estudiantes de La Plata con 28 puntos, lo sigue Boca con 24, ambos clasificados, y los tres con chances de conseguir los otros dos cupos son Tigre y Aldosivi de Mar del Plata, ambos con 20, más Huracán con 18.

De manera que para el "Matador" de Victoria no se trata de un partido más, sino que deberá ganar para asegurar su clasificación en el torneo doméstico, o bien sacar un mejor resultado que Aldosivi ante Arsenal y Huracán en su visita a Independiente.





Boca aseguró su clasificación y también el segundo puesto con la victoria del sábado pasado sobre Barracas Central (2-0) y eso le permitió enfocarse de lleno en su gran objetivo, la Copa Libertadores, así logró el miércoles último una muy buena victoria en La Paz sobre Always Ready por 2-0.

Ese triunfo le permitió al equipo dirigido por Sebastián Battaglia quedar segundo en el Grupo E con 6 puntos, detrás de Corinthians (7) y por encima de Deportivo Cali (5) y Always Ready (4), siendo que serán dos los equipos que avanzarán a los octavos de final.

Boca tiene por delante en la Libertadores dos partidos de local en La Bombonera en los que intentará allanar su clasificación, ante Corinthians y Cali.

En el torneo doméstico, Boca jugará ante el tercero de la Zona A la semana próxima, por esa razón el DT Battaglia utilizará en Victoria un equipo alternativo, para preservar el físico de algunos jugadores y también por alguna suspensión como la del estratega Guillermo "Pol" Fernández.

La idea de Battaglia es utilizar el partido ante Tigre para darle minutos de juego a algunos jugadores que no vienen siendo titulares o que carecen de ritmo por haber estado lesionados.

En ese sentido, en la defensa estarán Nicolás Figal, recién recuperado de un desgarro y de buena actuación en Bolivia, Marcos Rojo, quien no juega desde hace 15 días por una suspensión (también está inhabilitado en la Libertadores) y el promisorio Agustín "Gusa" Sandez, mientras que atajará Agustín Rossi.

En el mediocampo tendrán su oportunidad de entrada el relegado colombiano Jorman Campuzano y el juvenil Aaron Molinas junto a Cristian Medina, y lo mejor estará en el ataque con los delanteros más destacados del equipo, el colombiano Sebastián Villa y Darío "Pipa" Benedetto, más el santiagueño Exequiel Zeballos.

Boca no tendrá demasiada marca en el mediocampo, ya que Medina y Molinas son dos jugadores con características ofensivas, y en ataque pondrá la dupla que no puede usar en la Libertadores, Benedetto junto a Villa, que es la ideal para Battaglia pero no pudo hacerlo porque el colombiano está suspendido tras el incidente del año pasado en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro.

Por el lado de Tigre, el entrenador Diego Martínez es consciente de que el equipo sufrió una merma en su rendimiento en las tres últimas fechas, en las que consiguió un solo punto de los nueve que disputó.

Tigre perdió con Estudiantes de La Plata (2-1), empató con Arsenal (0-0) y volvió a caer en la fecha pasada ante Vélez (3-2).

El entrenador del "Matador" madura la posibilidad de hacer un cambio en la delantera, que sería el ingreso de Facundo Colidio o Alexis Castro por Agustín Obando, mientras que también podría haber una modificación en la defensa, en relación a la formación que perdió en Liniers.

En ese sentido, el zaguero Brian Luciatti se recuperó de una lumbalgia que lo marginó en las última fechas y podría reemplazar a Nicolás Demartini.

El historial entre Boca y Tigre es de 72 partidos, con 48 victorias de los "Xeneizes", 12 del "Matador" y otros 12 empates.

Probables Formaciones

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini o Brian Luciatti y Sebastián Prieto; Ignacio Fernández, Sebastián Prediger, Ijiel Protti y Cristian Zabala; Facundo Colidio o Alexis Castro y Pablo Magnín. DT: Diego Martínez.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Gabriel Aranda o Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Tigre.

Hora de inicio: 16.30.

TV: TNT.